Gwiazda polskiego kina w "Tańcu z Gwiazdami". Długo odmawiała udziału

Nowa edycja "Tańca z Gwiazdami" coraz bliżej

Program "Taniec z Gwiazdami" od lat gromadzi przed telewizorami ogromną widownię. Od swojej wiosennej premiery w 2005 roku, widowisko mocno ewoluowało. Najważniejszą modyfikacją okazało się przeniesienie show z anteny TVN do telewizji Polsat, która od tego czasu emituje je jako "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

Osoby odpowiedzialne za format intensywnie walczą o widzów. W ostatnich edycjach zdecydowano się angażować internetowych twórców, co przyniosło świetne rezultaty frekwencyjne. Udział influencerów nie tylko napędził liczbę głosów, ale także sprowadził przed telewizory młodszych widzów, którzy zdominowali finałowe lokaty. Przykładem jest Maria Jeleniewska (24 l.), która triumfowała w 16. edycji. Z kolei w kolejnym sezonie zwyciężył Mikołaj "Bagi" Bagiński (24 l.). Wysokie pozycje zajęły również Julia Żugaj (25 l.), plasując się na drugim miejscu w swoim sezonie, oraz Julia "Maffashion" Kuczyńska (38 l.), która zdobyła trzecią lokatę.

Polsat stara się utrzymać odpowiednie proporcje i nie zapomina o gwiazdach znanych z tradycyjnych mediów. Zakończony niedawno sezon przyciągnął wielu cenionych aktorów. Swoje umiejętności taneczne zaprezentowali tam m.in. Magdalena Boczarska (47 l.), Paulina Gałązka (36 l.), Emilia Komarnicka (40 l.), Kamil Nożyński (42 l.) i Sebastian Fabijański (39 l.).

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Izabela Kuna pierwszą uczestniczką nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"

Niektórzy uczestnicy to efekt wieloletnich starań produkcji. Tak jest w przypadku Izabeli Kuny (55 l.), wybitnej postaci polskiego kina, która po latach zaproszeń ostatecznie przyjęła propozycję. To właśnie ona otwiera listę uczestników 19. sezonu popularnego widowiska.

Jak informują dziennikarze Plejady, twórcy show zabiegali o udział Kuny od bardzo dawna. Jej wcześniejsze odmowy wynikały z intensywnych zobowiązań zawodowych.

Propozycje były składane wielokrotnie, ale jak dotąd Iza zwyczajnie nie miała czasu. Jej harmonogram pękał w szwach, ale okazuje się, że w najbliższych miesiącach będzie mogła w pełni się zaangażować i nareszcie się zgodziła. Taniec nie jest jej obcy, bardzo to lubi i nie kryła radości, podpisując kontrakt - przekazała portalowi osoba z ekipy "Tańca z Gwiazdami".

Kariera Izabeli Kuny nabrała w ostatnich latach niesamowitego tempa. Aktorkę mogliśmy niedawno podziwiać na dużym ekranie w kontynuacji popularnej serii filmowej "Teściowie".

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