Ekstraliga żużlowa. Nowy zawodnik w szeregach Włókniarza

Nowa nadzieja dla częstochowskich Lwów

Zaledwie na dwa dni przed kluczowym starciem w rundzie play-down ekstraligi żużlowej, Krono-Plast Włókniarz podjął ważną decyzję personalną. Drużyna z Częstochowy ogłosiła pozyskanie nowego żużlowca. Wybór padł na 18-letniego reprezentanta Danii, którym jest Dimitri Buch.

Ruch transferowy częstochowskiego klubu wymuszony jest trudną sytuacją kadrową. Kontuzje wyeliminowały z gry ważnych zawodników Włókniarza. Z urazami zmagają się Mads Hansen, za którego nie można już stosować zastępstwa zawodnika, oraz najlepszy junior w drużynie, Szymon Ludwiczak.

Kim jest młody duński żużlowiec?

Dimitri Buch to obiecujący talent na żużlowych torach. W bieżącym roku uplasował się na czwartym miejscu w indywidualnych mistrzostwach Danii juniorów. Jego wcześniejsze osiągnięcia również budzą szacunek i nadzieje na dobre występy w Polsce.

Młody Duńczyk ma na swoim koncie znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej. W przeszłości dwukrotnie sięgał po tytuł wicemistrza świata w klasie 85cc. Teraz przed nim wyzwanie na polskich torach, gdzie będzie musiał wspomóc Włókniarz w starciu z zespołem Bayersystem GKM Grudziądz.