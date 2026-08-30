Memoriał Wagnera zwycięski dla polskich siatkarzy. Kto okazał się najlepszym zawodnikiem turnieju?

Polska pewnie wygrywa ważny turniej towarzyski

Biało-czerwoni po raz kolejny udowodnili swoją znakomitą dyspozycję na parkiecie krakowskiej Tauron Areny. W decydującym spotkaniu turnieju Polacy pokonali Francuzów 3:1, chociaż początek rywalizacji należał do gości. W pierwszym secie "Trójkolorowi" szybko zbudowali kilkupunktową przewagę i ostatecznie wygrali partię 25:22. Kolejne trzy części meczu przebiegały już całkowicie pod dyktando podopiecznych trenera Nikoli Grbicia.

W drugiej odsłonie reprezentacja Polski bez większych problemów triumfowała do 17, pewnie kontrolując wydarzenia na boisku. Trzeci set zakończył się wynikiem 25:15, co dobitnie pokazało ogromną przewagę gospodarzy. W czwartej części spotkania Francuzi starali się nawiązać wyrównaną walkę, ale ostatecznie ulegli rywalom do 20 po zepsutym serwisie. Najwięcej punktów dla polskiego zespołu zdobył znakomicie dysponowany Bartłomiej Bołądź. Wtórowali mu Kamil Semeniuk i Tomasz Fornal, którzy dołożyli odpowiednio 13 i 11 oczek.

Kto zgarnął najważniejsze wyróżnienia indywidualne?

Triumfatorzy dwudziestej trzeciej edycji krakowskiego turnieju zgarnęli również kluczowe wyróżnienia dla poszczególnych graczy. Najlepszym siatkarzem całych zawodów został wybrany Bartłomiej Bołądź, który otrzymał także statuetkę dla najlepszego atakującego. W gronie nagrodzonych znalazł się ponadto Jakub Majchrzak, doceniony jako najlepiej blokujący zawodnik memoriału. Pozostałe prestiżowe nagrody trafiły do Francuzów Antoine'a Brizarda oraz Benjamina Dieza. Uhonorowany został także amerykański przyjmujący Cooper Robinson.

Zmagania w krakowskiej hali były dla najważniejszych uczestników cennym sprawdzianem przed zbliżającymi się wrześniowymi mistrzostwami Europy. Ostatnim testem biało-czerwonych przed czempionatem będzie towarzyskie spotkanie z Finlandią zaplanowane na 5 września w Gdańsku. Gospodarze przystąpili do meczu z Francją bez Bartłomieja Lemańskiego, który podkręcił kostkę w starciu ze Słowenią. Sztab szkoleniowy uspokaja jednak, że uraz nie jest groźny i środkowy zagra w kolejnej imprezie. Polscy siatkarze zwyciężyli w tych prestiżowych zawodach już po raz dwunasty w historii.