Reprezentacja przegrywa z mistrzami świata po dogrywce. Kiedy Polacy przypieczętują awans do mundialu

Porażka po dogrywce w Gdańsku

Reprezentacja Polski przegrała w Gdańsku z Niemcami 94:96 po emocjonującej dogrywce. Mecz odbył się w ramach drugiego etapu eliminacji do światowego czempionatu Katar 2027. Była to pierwsza przegrana biało-czerwonych w obecnym cyklu kwalifikacyjnym. Polscy zawodnicy musieli uznać wyższość aktualnych mistrzów świata i Europy.

Z powodu tej porażki świętowanie ewentualnego awansu na mistrzostwa świata trzeba przełożyć co najmniej do końca listopada. Następna szansa na zdobycie kluczowych punktów pojawi się podczas kolejnego zgrupowania. Polacy podejmą wtedy w Gliwicach drużynę Chorwacji. Rywale z Bałkanów odnieśli w tej samej kolejce wyjazdowe zwycięstwo nad Holandią z wynikiem 101:99.

Jak wygląda sytuacja w grupie K?

W tabeli grupy K panuje obecnie niezwykle wyrównana sytuacja na czele. Polska, Niemcy oraz Chorwacja legitymują się identycznym bilansem spotkań wynoszącym 7-1. Holandia i Izrael po ostatnich porażkach straciły już matematyczne szanse na grę w mundialu. Nadzieje na awans przedłużyła za to reprezentacja Łotwy, wygrywając z Izraelem 85:70 w Rydze.

Biało-czerwoni walczą obecnie o trzeci w swojej historii start w mistrzostwach globu. Wcześniej zajęli piąte miejsce podczas turnieju w Urugwaju w 1967 roku. Podczas swojego ostatniego występu w Chinach w 2019 roku polska drużyna wywalczyła ósmą pozycję. Drugi etap kwalifikacji, do którego wliczane są również punkty z pierwszej fazy, potrwa od sierpnia 2026 do marca 2027 roku. Awans zdobędą po trzy najlepsze ekipy z każdej z czterech decydujących grup.