Mecz Górnik Zabrze - GKS Katowice. Niesamowity zwrot akcji w doliczonym czasie

Przebieg spotkania Górnik Zabrze – GKS Katowice

Półtorej godziny wyrównanej walki przyniosło kibicom zgromadzonym na stadionie ogromne emocje. W jedenastej minucie na prowadzenie wyszli goście za sprawą celnego strzału Ilji Szkurina. Taki wynik utrzymywał się przez zdecydowaną większość pierwszej połowy i początek drugiej części gry. Dopiero w siedemdziesiątej piątej minucie Kacper Urbański wykorzystał rzut karny, doprowadzając do wyrównania. Zaledwie kilkadziesiąt sekund później Josema podwyższył rezultat na korzyść gospodarzy.

Sytuacja na boisku wydawała się w pełni kontrolowana przez zabrzańską drużynę, która utrzymywała jednobramkową przewagę. Na trybunach zasiadło ponad dwadzieścia siedem tysięcy fanów, którzy z niecierpliwością oczekiwali na końcowy gwizdek arbitra z Kluczborka. W doliczonym czasie gry Ilja Szkurin zdobył bramkę głową, przywracając zespołowi z Katowic nadzieję na punkt. Ten nieoczekiwany gol całkowicie zmienił dynamikę ostatnich minut rywalizacji. Zawodnicy obu drużyn walczyli do samego końca o pełną pulę punktów.

Kto wygrał to emocjonujące piłkarskie starcie?

Niezwykła determinacja przyjezdnych zaowocowała kolejnym trafieniem w dziesiątej minucie doliczonego czasu gry. Po raz trzeci na listę strzelców wpisał się Ilja Szkurin, który ponownie pokonał bramkarza strzałem głową. Dzięki temu fenomenalnemu hat-trickowi GKS Katowice zapewnił sobie cenne zwycięstwo w niezwykle dramatycznych okolicznościach. Sędzia Jarosław Przybył chwilę po tej akcji ostatecznie zakończył to widowisko. Jedyne napomnienie w postaci żółtej kartki otrzymał w tym starciu Arkadiusz Jędrych.

Obaj trenerzy wykorzystali podczas tego spotkania serię zmian taktycznych, próbując wpłynąć na ostateczny przebieg gry. Na murawie pojawili się między innymi Alan Czerwiński oraz Yvan Ikia Dimi, którzy weszli w samej końcówce spotkania. W wyjściowej jedenastce gospodarzy od pierwszych minut zagrali między innymi Rafał Janicki oraz Erik Janża. Zespół gości odpowiedział ustawieniem z Bartoszem Nowakiem oraz Mateuszem Kowalczykiem. Spotkanie dostarczyło zgromadzonej publiczności niezapomnianych sportowych wrażeń.