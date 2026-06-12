Grażyna Torbicka sfotografowana z ogromnymi torbami w centrum Warszawy. Przeprowadza się?

Monika Tumińska
Monika Tumińska
2026-06-12 10:03

Grażyna Torbicka to postać kojarzona z niebywałą klasą i doskonałym stylem, ale jak się okazuje, żadna praca nie sprawia jej kłopotu. Znana dziennikarka została przyłapana na noszeniu potężnych toreb ze swojego warszawskiego lokum. Wielkość pakunków mogła sugerować, że gwiazda zmienia miejsce zamieszkania.

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Autor: AKPA

Grażyna Torbicka opuszcza warszawskie mieszkanie z dużymi pakunkami

Paparazzi zauważyli Grażynę Torbicką, gdy ta opuszczała swoje zlokalizowane w samym sercu stolicy mieszkanie. Była prezenterka niosła potężne, niebieskie torby, które zdawały się pękać w szwach. Dodatkowo w drugiej ręce dzierżyła specjalne pokrowce z garderobą. Mimo ewidentnego ciężaru i wielkości ładunku, na jej twarzy na próżno było szukać zmęczenia. Słynąca ze świetnej kondycji gwiazda skorzystała jednak z pomocy znajomej. Obie kobiety przetransportowały zagadkowy ładunek do auta. Zawartość wielkich toreb pozostaje tajemnicą. Świadkowie tej sytuacji donoszą, że widok ten zaniepokoił sąsiadów, którzy byli przekonani o przeprowadzce znanej lokatorki.

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Mieszkanie w Śródmieściu Grażyna Torbicka dostała w spadku

Popularna prezenterka dysponuje niezwykle atrakcyjnym lokalem w centrum Warszawy, które przeszło na nią po śmierci rodziców. Na ogół jej miejscem zamieszkania jest okazały dom zlokalizowany w okolicach Otwocka, gdzie żyje u boku swojego męża, Adama Torbickiego. Stolica pozostaje jednak jej częstym przystankiem, szczególnie w okresach wzmożonej aktywności zawodowej.

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Torbicka opowiadała o tym w programie „Dzień dobry TVN”. Widzowie tego formatu mieli również okazję zobaczyć wystrój jej stołecznego lokum, które wyróżnia się licznymi zabytkowymi meblami i cennymi antykami. Mimo uroku miejskiego życia, to jednak natura i spokój stały się dla niej priorytetem w ostatnich latach.

Przeniosłam się stąd do lasu i bardzo sobie to cenię. Gdy jestem w stolicy, trochę tracę, ale nasz pies opiekuje się mężem

Skomentowała dziennikarka na antenie TVN. Wiele wskazuje na to, że potężny bagaż, z którym widziano Torbicką, docelowo trafił do jej podwarszawskiej posiadłości.

Zdjęcia paparazzi, na których Grażyna Torbicka niesie wielkie siaty zobaczysz TUTAJ!

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