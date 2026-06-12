Grażyna Torbicka sfotografowana z ogromnymi torbami w centrum Warszawy. Przeprowadza się?

Grażyna Torbicka opuszcza warszawskie mieszkanie z dużymi pakunkami

Paparazzi zauważyli Grażynę Torbicką, gdy ta opuszczała swoje zlokalizowane w samym sercu stolicy mieszkanie. Była prezenterka niosła potężne, niebieskie torby, które zdawały się pękać w szwach. Dodatkowo w drugiej ręce dzierżyła specjalne pokrowce z garderobą. Mimo ewidentnego ciężaru i wielkości ładunku, na jej twarzy na próżno było szukać zmęczenia. Słynąca ze świetnej kondycji gwiazda skorzystała jednak z pomocy znajomej. Obie kobiety przetransportowały zagadkowy ładunek do auta. Zawartość wielkich toreb pozostaje tajemnicą. Świadkowie tej sytuacji donoszą, że widok ten zaniepokoił sąsiadów, którzy byli przekonani o przeprowadzce znanej lokatorki.

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Mieszkanie w Śródmieściu Grażyna Torbicka dostała w spadku

Popularna prezenterka dysponuje niezwykle atrakcyjnym lokalem w centrum Warszawy, które przeszło na nią po śmierci rodziców. Na ogół jej miejscem zamieszkania jest okazały dom zlokalizowany w okolicach Otwocka, gdzie żyje u boku swojego męża, Adama Torbickiego. Stolica pozostaje jednak jej częstym przystankiem, szczególnie w okresach wzmożonej aktywności zawodowej.

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Torbicka opowiadała o tym w programie „Dzień dobry TVN”. Widzowie tego formatu mieli również okazję zobaczyć wystrój jej stołecznego lokum, które wyróżnia się licznymi zabytkowymi meblami i cennymi antykami. Mimo uroku miejskiego życia, to jednak natura i spokój stały się dla niej priorytetem w ostatnich latach.

Przeniosłam się stąd do lasu i bardzo sobie to cenię. Gdy jestem w stolicy, trochę tracę, ale nasz pies opiekuje się mężem

Skomentowała dziennikarka na antenie TVN. Wiele wskazuje na to, że potężny bagaż, z którym widziano Torbicką, docelowo trafił do jej podwarszawskiej posiadłości.

Zdjęcia paparazzi, na których Grażyna Torbicka niesie wielkie siaty zobaczysz TUTAJ!

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