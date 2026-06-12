Przykry widok na cmentarzu. Grób Barbary Sienkiewicz tonie w chwastach i starych zniczach

Barbara Sienkiewicz szokowała jako najstarsza matka w Polsce

O Barbarze Sienkiewicz usłyszała cała Polska, kiedy w wieku 60 lat wydała na świat bliźnięta. Kobieta początkowo stroniła od błysków fleszy, jednak po czasie udzieliła wywiadu dziennikowi "Super Express". Podkreślała w nim, że jedenastoletni dziś Ania oraz Piotruś stanowią jej cały świat. Społeczeństwo często zarzucało artystce skrajny egoizm ze względu na tak późne macierzyństwo.

Jestem mamą, wychowuję zdrowe dzieci więc dlaczego ludzie mnie oceniają? Może za 100 albo 200 lat mamy w późniejszym wieku będą rodziły dzieci? Skąd takie prawo? Dlaczego aż do tego stopnia? Dlaczego ludzie nie podziękowali, że ja podjęłam to wyzwanie? Dlaczego padają takie słowa? Przecież to w końcu obywatele, Polacy. Zdrowe dzieci chowające się zdrowo. Skąd tyle nienawiści, sensacji?

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Barbara Sienkiewicz samotnie dbała o bliźniaki i chorą matkę

Przez niemal dekadę aktorka starała się zapewnić swoim bliźniakom jak najlepszą przyszłość i odpowiednie wychowanie. Równocześnie sprawowała trudną opiekę nad mocno schorowaną, 95-letnią matką, Jadwigą.

„Mama nie chodzi, siedzi na wózku inwalidzkim. Gdy chcę ją z niego zdjąć, biorę ją na siebie i przenoszę” – wyznała aktorka w rozmowie z „Super Expressem”.

Seniorka zmarła w maju 2023 roku. Jak donosił wówczas „Super Express”, to bolesne wydarzenie mocno wstrząsnęło zarówno samą aktorką, jak i małymi dziećmi. Piotruś oraz Ania w ramach pożegnania pozostawili na mogile ukochanej babci wzruszającą, przygotowaną ręcznie laurkę.

Grób Barbary Sienkiewicz popada w ruinę i tonie w chwastach

Barbara Sienkiewicz odeszła 7 czerwca 2024 roku i spoczęła w jednym grobie ze swoją matką. Obecnie miejsce ich pochówku sprawia wrażenie całkowicie opuszczonego. Zaniedbana mogiła ginie w gęstej trawie, dzikich chwastach i starych sztucznych kwiatach, a wokół walają się wypalone znicze. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z cmentarza. Przypominamy również o zaciętej walce, która wybuchła w kwestii opieki nad osieroconymi dziećmi po śmierci artystki.

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Najstarsza matka w Polsce. Rozmowa z Barbarą Sienkiewicz

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