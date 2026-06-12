Biedronka tnie ceny sprzętu kuchennego. Hitowy produkt kupisz ułamek wartości

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-06-12 9:52

Sieć sklepów Biedronka udostępniła najnowszy katalog rabatowy pełen letnich niespodzianek. Prawdziwe powody do radości będą mieli zwłaszcza pasjonaci sztuki kulinarnej. Najnowsza akcja rabatowa portugalskiego dyskontu koncentruje się na asortymencie kuchennym. Podstawowe narzędzie do przygotowywania posiłków, które w standardowych warunkach kosztuje w granicach dwustu złotych, w nowej ofercie można upolować za zaledwie czterdzieści złotych.

majówka
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Otwarte sklepy 2.05.2026 - Żabka, Lidl, Biedronka, Auchan. Do której godziny?
  • Dyskont wypuścił kolejną odsłonę katalogu „Hity i Inspiracje”, gdzie oprócz tradycyjnego asortymentu spożywczego znalazło się mnóstwo przydatnych gadżetów domowych.
  • Kluczowym elementem letniej akcji są tanie sprzęty do gotowania, w tym rondle, patelnie i komplety noży, które trafią na sklepowe półki 18 czerwca.
  • To doskonała szansa, aby tanim kosztem odnowić swoje kuchenne zaplecze, zanim najlepsze okazje całkowicie znikną z dyskontowych ekspozycji!

Katalog zniżkowy Biedronki. Tanie sprzęty kuchenne w ofercie sieci

Wielkopowierzchniowe sieci handlowe i znane dyskonty regularnie zasypują konsumentów cotygodniowymi ulotkami zniżkowymi, nieustannie walcząc na coraz to lepsze okazje. Większość takich akcji skupia się naturalnie na obniżkach artykułów spożywczych, podstawowej chemii i kosmetyków. Biedronka jednak systematycznie publikuje również specjalny dodatek zatytułowany „Hity i Inspiracje”. To właśnie na tych stronach sieć prezentuje m.in. kolekcje ubrań, sprzęt AGD, literaturę i praktyczne akcesoria niezbędne w czasie wakacyjnych wyjazdów.

Najświeższe wydanie tego zniżkowego katalogu Biedronki jest naszpikowane propozycjami przygotowanymi z myślą o nadchodzącym Dniu Ojca oraz sezonie urlopowym. Na sklepowych regałach pojawi się spora gama przyrządów warsztatowych, w tym specjalny stojak wyceniony na 79,90 zł oraz solidne imadło kosztujące 49,99 zł. Pasjonaci domowego majsterkowania mogą ponadto wyposażyć się w poręczną skrzynkę narzędziową za 119 zł, a także profesjonalną lampę do warsztatu za jedyne 19,99 zł.

Absolutnym przebojem aktualnej obniżki w Biedronce może się jednak okazać bardzo bogaty asortyment kuchenny. Komplety garnków często wiążą się z wydatkiem kilkuset złotych, a markowa patelnia potrafi uszczuplić portfel nawet o 200 zł. W portugalskim dyskoncie od czwartku 18 czerwca nabędziemy je za ułamek tej kwoty – zaledwie 39,99 zł wystarczy na klasyczną patelnię (24 cm), wersję do naleśników lub dwudziestocentymetrowy rondelek. Co istotne, naczynia te współpracują z każdym rodzajem kuchenek, włącznie z płytami indukcyjnymi. To nie koniec niespodzianek, bo za 29,99 zł dostaniemy trzyczęściowy zestaw noży z dodatkami. W tej samej cenie wyceniono różnorodne formy piekarnicze. Dopełnieniem oferty jest biała porcelana – niespełna 30 złotych za sztukę wystarczy, aby nabyć elegancką cukiernicę, maselniczkę, talerze lub salaterkę.

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Autor: Biedronka/ Materiały prasowe
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Autor: Biedronka/ Materiały prasowe
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Autor: Biedronka/ Materiały prasowe
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