Biedronka tnie ceny sprzętu kuchennego. Hitowy produkt kupisz ułamek wartości

Spis treści Katalog zniżkowy Biedronki. Tanie sprzęty kuchenne w ofercie sieci

Dyskont wypuścił kolejną odsłonę katalogu „Hity i Inspiracje”, gdzie oprócz tradycyjnego asortymentu spożywczego znalazło się mnóstwo przydatnych gadżetów domowych.

Kluczowym elementem letniej akcji są tanie sprzęty do gotowania, w tym rondle, patelnie i komplety noży, które trafią na sklepowe półki 18 czerwca.

To doskonała szansa, aby tanim kosztem odnowić swoje kuchenne zaplecze, zanim najlepsze okazje całkowicie znikną z dyskontowych ekspozycji!

Katalog zniżkowy Biedronki. Tanie sprzęty kuchenne w ofercie sieci

Wielkopowierzchniowe sieci handlowe i znane dyskonty regularnie zasypują konsumentów cotygodniowymi ulotkami zniżkowymi, nieustannie walcząc na coraz to lepsze okazje. Większość takich akcji skupia się naturalnie na obniżkach artykułów spożywczych, podstawowej chemii i kosmetyków. Biedronka jednak systematycznie publikuje również specjalny dodatek zatytułowany „Hity i Inspiracje”. To właśnie na tych stronach sieć prezentuje m.in. kolekcje ubrań, sprzęt AGD, literaturę i praktyczne akcesoria niezbędne w czasie wakacyjnych wyjazdów.

Najświeższe wydanie tego zniżkowego katalogu Biedronki jest naszpikowane propozycjami przygotowanymi z myślą o nadchodzącym Dniu Ojca oraz sezonie urlopowym. Na sklepowych regałach pojawi się spora gama przyrządów warsztatowych, w tym specjalny stojak wyceniony na 79,90 zł oraz solidne imadło kosztujące 49,99 zł. Pasjonaci domowego majsterkowania mogą ponadto wyposażyć się w poręczną skrzynkę narzędziową za 119 zł, a także profesjonalną lampę do warsztatu za jedyne 19,99 zł.

Absolutnym przebojem aktualnej obniżki w Biedronce może się jednak okazać bardzo bogaty asortyment kuchenny. Komplety garnków często wiążą się z wydatkiem kilkuset złotych, a markowa patelnia potrafi uszczuplić portfel nawet o 200 zł. W portugalskim dyskoncie od czwartku 18 czerwca nabędziemy je za ułamek tej kwoty – zaledwie 39,99 zł wystarczy na klasyczną patelnię (24 cm), wersję do naleśników lub dwudziestocentymetrowy rondelek. Co istotne, naczynia te współpracują z każdym rodzajem kuchenek, włącznie z płytami indukcyjnymi. To nie koniec niespodzianek, bo za 29,99 zł dostaniemy trzyczęściowy zestaw noży z dodatkami. W tej samej cenie wyceniono różnorodne formy piekarnicze. Dopełnieniem oferty jest biała porcelana – niespełna 30 złotych za sztukę wystarczy, aby nabyć elegancką cukiernicę, maselniczkę, talerze lub salaterkę.

8

Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

Autor: Biedronka/ Materiały prasowe