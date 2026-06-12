To imię oznacza "szlachetnego". Nosi go jedynie 4 mężczyzn

Imiona zakorzenione w tradycji wracają do łask, mimo to pewna szlachetna forma o germańskich korzeniach pozostaje niemal całkowicie zapomniana.

To imię, które oznacza "szlachetnego" ma bogatą historię związaną z polską królewską tradycją i Jagiellonami.

Dziś nosi je zaledwie garstka Polaków, co plasuje je na liście najrzadszych. Poznaj fascynujące pochodzenie tego dostojnego imienia.

W ostatnich latach zauważalny jest powrót imion głęboko zakorzenionych w polskiej tradycji i kulturze. Choć fakt, iż na porodówkach królują takie formy, jak Stanisław, Franciszek czy Antoni, to imię Olbracht od wielu lat nie pojawia się w rejestrach.

Olbracht - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Olbracht należy do grupy dawnych imion o germańskim pochodzeniu i od wieków jest obecne w polskiej tradycji. Choć obecnie spotyka się je stosunkowo rzadko, wyróżnia się szlachetnym brzmieniem oraz bogatą historią. Forma ta wywodzi się od staroniemieckiego imienia Albrecht, które powstało z połączenia dwóch członów: adal oznaczającego "szlachetny" oraz beraht znaczącego "jasny", "sławny" lub "znakomity". W związku z tym imię Olbracht interpretuje się najczęściej jako "szlachetny", "szlachetnie sławny", "znakomity dzięki szlachetności" lub "jaśniejący szlachetnością".

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Popularność imienia Olbracht w Polsce

Olbracht to imię o dostojnym charakterze, które łączy wielowiekową tradycję z wyjątkowym znaczeniem. Symbolizuje szlachetność, sławę i honor, mimo to od lat nikt nie wybrał go dla swojego syna. W Polsce imię zyskało popularność przede wszystkim za sprawą Jan Olbracht, który panował w latach 1492–1501. To właśnie jego postać sprawiła, że imię na trwałe zapisało się w historii kraju i kojarzy się z tradycją królewską oraz dziedzictwem Jagiellonów.

Współcześnie Olbracht należy do imion rzadkich. Według rejestru danych PESEL obecnie w Polsce żyje jedynie 4 mężczyzn noszących to imię jako pierwsze, co plasuje je niemalże na końcu zestawienia na pozycji 18 954.. Od lat także nikt nie wybrał go dla nowo narodzonego chłopca, co może wskazywać, iż niebawem zostanie całkowicie zapomniane.

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