NFOŚiGW wspiera samorządy w realizacji zielonych inwestycji - ponad 3 mld zł dotacji czeka na beneficjentów

Prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Dorota Zawadzka-Stępniak powiedziała podczas inauguracji konferencji „Nowe możliwości finansowania transformacji energetycznej i klimatycznej samorządów”, że działania NFOŚiGW oparte są na nowej strategii działania.

„Mamy dziewięć priorytetów, w tym: transformację energetyczną, gospodarkę obiegu zamkniętego, gospodarkę wodno-ściekową, edukację ekologiczną i w tych obszarach wspieramy i chcemy Państwa wspierać w realizacji projektów. Ten rok to dla nas rok ambitnych wyzwań. A o tym, że to samorządy są dla nas bardzo ważnym beneficjentem, świadczy liczba programów, które Państwu oferujemy. Ta oferta programowa ciągle się rozwija” - podkreśliła prezes Zawadzka-Stępniak, zwracając się do przedstawicieli samorządów.

Obecny na konferencji Piotr Szczepański, szef Gabinetu Politycznego Minister Klimatu i Środowiska, podkreślił, że właśnie samorządy wiedzą najwięcej o potrzebach społeczeństwa.

„Serce Polski bije w samorządzie. To samorząd najlepiej zna potrzeby społeczeństwa i poszczególnych obywateli, dlatego taka instytucja jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powinna być ukierunkowana na projekty wzmacniające działania Polski samorządowej” - powiedział.

Przed prezentacjami oferty programowej i finansowej NFOŚiGW prezes Zawadzka-Stępniak przypomniała, że Fundusz wspiera m.in. ok. 500 placówek szkolnych w ramach KPO - to inwestycje o wartości blisko 1,8 mld zł. Planowane są też programy dla budynków szpitalnych (1mld zł) i edukacyjnych (2 mld zł) z Funduszu Modernizacyjnego. Poza tym rusza nowa perspektywa Funduszy Norweskich - NFOŚiGW wdraża dziewięć działań programu Zielona Transformacja (łączny budżet sięga 188 mln euro), które obejmują m.in. adaptację miast (proces dostosowywania infrastruktury i społeczeństwa do ekstremalnych zjawisk, takich jak fale upałów czy powodzie), geotermia, społeczności energetyczne (zrzeszenie osób fizycznych, przedsiębiorstw, samorządów lub innych podmiotów, które wspólnie działają na rzecz produkcji, dystrybucji i zarządzania energią, najczęściej odnawialną) oraz OZE.

Prezes Zarządu NFOŚiGW dodała, że uruchamiany jest pilotaż programu ELENA (2026–2029). To wsparcie eksperckie w przygotowaniu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i inwestycji ciepłowniczych. Obejmie ono co najmniej 80 inwestycji termomodernizacyjnych i 65 podmiotów ciepłowniczych.

Po prezentacji projektów i programów prowadzonych przez NFOŚiGW prezes Dorota Zawadzka-Stępniak powiedziała, że w tym roku Fundusz uruchomił Forum Energia-Efekt-Środowisko jako przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie realizacji najważniejszych projektów energetycznych i środowiskowych. W czerwcu odbędzie się spotkanie poświęcone walce z dezinformacją.

NFOŚiGW powstał w 1989 r. i jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jest ważnym narzędziem realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce. Oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje społeczne, a także osoby fizyczne. W sektorze finansów publicznych Narodowy Fundusz jest również największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska.

Źródło informacji: PAP MediaRoom