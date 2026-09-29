Grał w "Dojrzewaniu" i filmie Jana Komasy, teraz zobaczymy go w kryminale. To adaptacja głośnej serii powieści

"Ukryte w ciemności" to serial zapowiadany jako trzymający w napięciu dramat oparty na bestsellerowych powieściach kryminalnych "Lazarus" i "The Sandman" autorstwa szwedzkiego małżeństwa posługującego się pseudonimem literackim Lars Kepler. W serialu występują i pełnią funkcję producentów wykonawczych zdobywca nagród Tony i Actor Award oraz nominowany do nagród Emmy i Złotych Globów Liev Schreiber ("Ray Donovan", "X-Men Geneza: Wolverine"), a także nominowana do nagrody Emmy Zazie Beetz ("Joker", "Deadpool 2"). W obsadzie znajduje się również zdobywca nagród Emmy, Złotego Globu i Actor Award Stephen Graham ("Dojrzewanie", "Dobry chłopiec").

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"Ukryte w ciemności" - o czym opowie serial?

Serial opowiada historię Jonaha Lynna (Schreiber), byłego żołnierza, który zostaje detektywem wydziału zabójstw. Zmęczony brutalną codziennością na ulicach Filadelfii przeprowadza się do niewielkiego miasteczka w zachodniej Pensylwanii z nadzieją na spokojniejsze życie. Sielanka szybko dobiega jednak końca, gdy mieszkańcy stają się celem wyjątkowo przebiegłego seryjnego mordercy Jurka Waltera (Graham). Aby ochronić swoich bliskich, Jonah będzie musiał zmierzyć się z największym wyzwaniem w swoim życiu. Gdy desperackie poszukiwania ostatniej zaginionej ofiary prowadzą do nieuniknionej konfrontacji jego przybranej córki, agentki FBI Sagi Bauer (Beetz) z Jurkiem, Jonah staje przed pytaniem: jak daleko będzie gotów się posunąć?

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W obsadzie, obok Schreibera, Beetz i Grahama, znaleźli się także Bill Camp, Rory Culkin, Chrissy Metz, Poorna Jagannathan oraz Gary Carr.

"Ukryte w ciemności" - premiera w Apple TV

Twórcą serialu jest laureat nagrody BAFTA Rowan Joffe, który pełni również funkcję scenarzysty i producenta wykonawczego. Za adaptację telewizyjną, scenariusz, produkcję wykonawczą odpowiada John Hlavin. Autorzy literackiego pierwowzoru pełnią funkcję producentów wykonawczych. Należą oni do grona najpopularniejszych autorów thrillerów na świecie. Dziesięć opublikowanych przez nich powieści kryminalnych sprzedało się łącznie w ponad 20 milionach egzemplarzy na całym świecie. Seria książek została przetłumaczona na 40 języków i jest dystrybuowana w ponad 170 krajach. Serial "Ukryte w ciemności" zadebiutuje w Apple TV już 30 października (odcinków będzie łącznie dziesięć).

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