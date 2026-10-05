Górniak, Doda, Koroniewska i Wieniawa bez tony makijażu. Tak wyglądają na co dzień. Dużo gwiazd i dużo zdjęć!

Perfekcyjny wizerunek na czerwonym dywanie

Przygotowania do wielkich wyjść pochłaniają aktorkom i wokalistkom długie godziny. Na oficjalnych imprezach gwiazdy rywalizują o tytuł najlepiej ubranej i umalowanej, co nie zaskakuje, gdyż wizerunek to ich podstawowe narzędzie pracy. Zanim zapozują przed fotoreporterami, każdy detal musi być dopracowany. Kluczową rolę odgrywa makijaż, zwykle wykonywany przez ekspertów. Specjaliści od wizażu stosują sprawdzone triki, by twarz celebrytki prezentowała się nieskazitelnie, od optycznego powiększania oczu sztucznymi rzęsami, przez modelowanie rysów mocnym konturowaniem, aż po modne obecnie uwydatnianie ust za pomocą konturówek i szminek. Stylizacje te różnią się od siebie – bywają zarówno wyraziste i ciężkie, jak i delikatniejsze, pełne blasku.

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Górniak, Koroniewska i Krupa rezygnują ze sztuczności

Obraz rodzimego show-biznesu ewoluował w ostatnich latach. Celebrytki, które dawniej unikały publicznych wyjść bez pełnego rynsztunku, obecnie z dumą prezentują się w naturalnej odsłonie, chętnie wykorzystując do tego swoje profile w mediach społecznościowych. Wystarczy spojrzeć na Edytę Górniak, Joannę Koroniewską, Joannę Krupę czy Annę Muchę, które śmiało pokazują twarze wolne od warstw pudru i wytuszowanych rzęs. Mimo że ich codzienny wygląd odbiega od tego, do którego przyzwyczaiły nas podczas koncertów i telewizyjnych show, udowadniają, że poza blaskiem reflektorów wyglądają jak zwykłe kobiety, dalekie od hollywoodzkiego blichtru.

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Doda stawia na pielęgnację i zdrową skórę

Dorota Rabczewska to jedna z artystek, która od dłuższego czasu konsekwentnie unika mocnego makijażu w życiu codziennym. Jak sama podkreśla, decyzja ta podyktowana jest troską o stan jej cery. Doda nie ma oporów przed załatwianiem spraw na mieście w całkowicie naturalnym wydaniu.

Po 33. roku życia przestałam się malować. Scena, plany zdjęciowe czy czerwone dywany są wyjątkiem. Pierwsze co, jak przychodzę do domu lub schodzę z planu, to zmywam makijaż. Niewygodnie mi w nim. Słucham organizmu. Na co dzień nie używam make-upu w ogóle - niezależnie gdzie i po co idę. Nie obciążam skóry - czym odwdzięcza się mi kondycją, jak na załączonym obrazku

– przekazała piosenkarka w jednym z wpisów.

SE_Tak Agnieszka Chylińska wygląda bez makijażu. Internauci zachwyceni

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