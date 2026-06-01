To imię oznacza "łaskę". W latach 80. było hitem, dziś prawie nikt o nim nie pamięta

Trendy imion zmieniają się dynamicznie, a popularne w latach 80. formy żeńskie są dziś prawie zapomniane.

To imię oznaczające "pełną wdzięku", było kiedyś prawdziwym hitem wśród rodziców.

Dziś, mimo że nosi je ponad 150 tysięcy Polek, w 2025 roku nadano je zaledwie 20 razy.

Statystyki i rejestry nie kłamią. Choć w ostatnich dziesięcioleciach sporo zmieniło się w trendach imienniczych, to w Polsce nadal największą popularnością cieszą się imiona klasyczne, które głęboko zakorzeniły się w tradycji i kulturze. Świadczy o tym fakt, iż najczęściej spotykanym imieniem żeńskim jest Anna, męskim natomiast Jan. Choć dziś do łask wracają formy, które popularne są wśród pokolenia naszych dziadków, to imiona, które cieszyły się zainteresowaniem rodziców jeszcze czterdzieści lat temu, dziś są praktycznie zapomniane. Tak jest w przypadku żeńskiego imienia Aneta, które dużą popularnością cieszyło się w latach 80.

Aneta - pochodzenia i znaczenie imienia

Aneta to żeńskie imię o eleganckim brzmieniu i długiej tradycji. Uważa się, że jest ono francuską formą imienia Anna, które wywodzi się z języka hebrajskiego. Jego źródłem jest słowo channah, oznaczające "łaskę", "wdzięk" lub "przychylność". W związku z tym imię Aneta interpretuje się najczęściej jako "pełna wdzięku", "obdarzona łaską" lub "życzliwa".

Popularność imienia Aneta w Polsce

Imię Aneta pojawiło się w Polsce stosunkowo późno w porównaniu z imieniem Anna, jednak szybko zyskało popularność dzięki swojemu nowoczesnemu i melodyjnemu brzmieniu. Szczególną popularnością cieszyło się w drugiej połowie XX wieku, zwłaszcza w latach 70. i 80. W tym okresie wiele dziewczynek otrzymywało to imię, dlatego dziś często spotyka się Anety wśród osób dorosłych. Według rejestru danych PESEL obecnie w Polsce żyje 151 255 kobiet, które noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na 48. pozycji w rankingu najpopularniejszych żeńskich form w kraju.

W ostatnich latach imię Aneta jest nadawane zdecydowanie rzadziej. W 2025 roku otrzymało je zaledwie 20 dziewczynek. Natomiast najwięcej nadań w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano w 2017 roku, wówczas wybrano je dla 70 dziewczynek.

