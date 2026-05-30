Marta Wierzbicka świętuje pierwszą rocznicę ślubu. Pokazała wideo z mężem

Marta Wierzbicka i Jan Sokolik świętują papierową rocznicę ślubu

Marta Wierzbicka, aktorka znana z serialu "Na Wspólnej", rzadko dzieli się szczegółami ze swojego prywatnego życia, jednak tym razem zrobiła odstępstwo od tej reguły. Z okazji pierwszej rocznicy małżeństwa zaprezentowała internautom swojego wybranka, Jana Sokolika. Para stanęła na ślubnym kobiercu w maju 2025 roku, decydując się na dyskretną uroczystość w wąskim gronie, z dala od blasku fleszy. Formalizacja związku nastąpiła po siedmiu latach wspólnego życia. Dopiero po ceremonii artystka oficjalnie potwierdziła zmianę stanu cywilnego, publikując w sieci kilka romantycznych kadrów z tego wyjątkowego wydarzenia.

W dniu rocznicy Wierzbicka udostępniła w internecie wideo z małżonkiem, które natychmiast wywołało lawinę pozytywnych komentarzy. Szybko okazało się, że dokładnie w tym samym terminie swoje święto celebruje również Ewa Gawryluk wraz z partnerem.

Zobacz także: Ewa Gawryluk z nowym mężem na ściance! Trener Piotr jest w nią wpatrzony jak w obrazek

QUIZ. Czy rozpoznasz te kultowe pary z filmów i seriali? Zdobycie kompletu punktów graniczy z cudem Pytanie 1 z 10 Jack i Rose to para z jakiego kultowego filmu? "Pearl Harbor" "Titanic" "La La Land" "Casablanca" Następne pytanie

Wszystkiego najlepszego, my dzisiaj bawełnianą - napisała gwiazda w sieci.

Dlaczego Marta Wierzbicka zdecydowała się na ślub?

Aktorka otwarcie przyznaje, że legalizacja związku wcale nie należała do priorytetów. Wcześniej nie planowała formalizowania wieloletniej relacji, a kluczowym czynnikiem zmieniającym tę perspektywę okazały się kłopoty zdrowotne. Mimo że przygotowaniom do ceremonii towarzyszyły nieprzewidziane wpadki oraz ogromne nerwy, obecnie artystka wspomina dzień ślubu z niesamowitym sentymentem.

Zobacz także: Marta Wierzbicka o przerażających objawach i diagnozie. "Nie byłam w stanie mówić". Co się stało?

Bardzo lubię mówić, że mam męża. Choć to wcale nie było takie oczywiste, że weźmiemy ślub. Przez długi czas wydawało nam się, że się na to nie zdecydujemy. Jednak po siedmiu latach bycia razem podjęliśmy tę decyzję. W pewnym momencie zaczęłam źle się czuć i zdaliśmy sobie sprawę z tego, że jeśli coś by się stało, to mój partner nie mógłby mnie odwiedzić i dowiedzieć się, co mi jest - opowiadała Wierzbicka w rozmowie z Plejadą.

Marta Wierzbicka wyszła za mąż! Wybrała skromną suknię i gigantyczny tort

Zobacz więcej zdjęć. Eliza Trybała pokazała zdjęcia z komunii! Kreacje jej córek? Jak małe suknie ślubne!