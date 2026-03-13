Hanna Żudziewicz szczerze o treningach do "Tańca z Gwiazdami". Gamou Fall ciężko pracuje?

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke tworzą wyjątkowe małżeństwo. Nie tylko wychowują córkę Różyczkę, prowadząc kariery zawodowe, ale poświęcają mnóstwo czasu na specjalne przygotowania do programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Ostatnio tancerka zdradziła fanom, jak łączy te dwa światy oraz jak wyglądają treningi z obecnym partnerem w show. Gamou Fall dużo ćwiczy?

"Taniec z Gwiazdami" trwa. Hanna Żudziewicz i Gamou Fall idą jak burza

Aktualnie taneczne małżeństwo ze swoimi partnerami okupuje szczyt jurorskiej tabeli w programie. Głosy z dwóch pierwszych odcinków zostały zsumowane i na pierwszym miejscu z 76 punktami na 80 możliwych znaleźli się Jacek Jeschke z aktorką Magdaleną Boczarską. Z kolei jego małżonka, Hanna Żudziewcz, wraz z Gamou Fallem skompletowała 72 oczka, co daje drugie miejsce. Czas pokaże, czy rodzice kilkuletniej Róży zmierzą się przeciwko sobie w ścisłym finale "Tańca z Gwiazdami".

Rodzice tańczą, gdy córka jest w przedszkolu. Tak Hanna Żudziewicz łączy rolę matki z pracą

Ostatnio wracająca na parkiet "Dancing with the Stars" tancerka odpowiedziała na pytania swoich obserwatorów poprzez Instastories. Żudziewicz wyjawiła, że wraz z mężem trenują w wyznaczonych godzinach, by móc spędzać czas z córką Różą. Choć Jacek Jeschke prowadzi jeszcze dodatkowe lekcje, to i tak małżonkowie mogą liczyć na siebie nawzajem w opiece nad dziewczynką. Z pomocą w weekendy przychodzą też dziadkowie.

"Trenujemy w godzinach 9-15, jak Róża jest w przedszkolu. W niedzielę zostają z Różą dziadkowie, na zmianę - raz jedni, raz drudzy. Jak są dodatkowe aktywności wieczorem, to zawsze jest drugi rodzic. Jacek jeszcze udziela lekcji tańca sporo. Generalnie z Różą mam bardzo dużo czasu :)" - napisała.

Tancerka i jej partner są rodzicami. Tyle razem trenują, by mieć czas dla dzieci

Żudziewicz wyjawiła też kulisy treningów do aktualnie trwającej edycji programu. Zapytana o to, ile czasu zajmują przygotowania uczestników do odcinka na żywo, odparła, że wszystkim trening zajmują podobną część tygodnia. Jak przestrzegła, sześć godzin ćwiczeń to już dużo, a większa intensywność pracy mogłaby mieć opłakane skutki.

Tancerka zdradziła też, że Gamou Fall należy do trzech najciężej pracujących spośród wszystkich jej partnerów w "Tańcu z Gwiazdami"! Treningi odbywają się jednak zwięźle, ponieważ oboje chcą mieć czas dla swoich pociech.

"Wszyscy podobnie, jak ktoś ma 2 treningi to są po prostu krótsze, ale 6h to jest bardzo dużo. Więcej godzin mogłoby przynieść odwrotny skutek, zajechanie się, kontuzje, a takie ciało nie zatańczy" - wyjaśniła.

"Szczerze, to poza Gamou tylko 2 moich partnerów ćwiczyło tak dużo. Wiadomo, może też być i 9h, ale cały czas leżenie, przerwy na kawę itp. My mamy malutkie dzieci i chcemy do nich wracać" - dodała.

