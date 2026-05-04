Gałązka dowiedziała się, że jest w spektrum autyzmu dzięki Macie. Odkryła w nim siebie

Paulina Gałązka jest w spektrum autyzmu

Za nami półfinał "Tańca z Gwiazdami". Po raz pierwszy w historii w finałowym odcinku o Kryształową Kulę powalczą aż cztery pary. Wśród uczestników, którzy mają realną szansę na zwycięstwo, znajduje się Paulina Gałązka. Aktorka zdecydowała się właśnie na bardzo osobiste wyznanie dotyczące swojego życia prywatnego. Okazuje się, że filmowa Emi z "Dziewczyn z Dubaju" jest osobą w spektrum autyzmu.

Nie podejrzewałam, że będę w półfinale w tym programie. Moja historia z tobą jest dowodem na to, że nie ma niezdolnych uczniów potrzebny tylko jest dobry nauczyciel, bo ja jako osoba w spektrum autyzmu uczę się po swojemu. (…) Potrzebuję więcej czasu niż inni, nie od razu wszystko załapuję. Ogarnięcie takich rzeczy, które są nudne też jest bardzo trudne dla mnie, czyli sprawy urzędowe, bo nie jestem w stanie wypełnić tych formularzy, no i wtedy często jest tak, że ktoś traci cierpliwość - powiedziała w materiale ENG.

W rozmowie z Eską Gałązka opowiedziała również o tym, jak dowiedziała się o swojej diagnozie. Jak przyznała, impulsem do podjęcia badań była dla niej wypowiedź rapera Maty, który w lutym 2024 roku publicznie mówił o tym, że również jest osobą w spektrum autyzmu i określił to jako swoją "supermoc". Aktorka dostrzegła w jego doświadczeniach pewne podobieństwa do własnych, co skłoniło ją do konsultacji ze specjalistami.

Tzg Paulina Gałązka, Michał Bartkiewicz

Paulina Gałązka: To Mata zainspirował mnie do diagnozy!

W rozmowie z Eską aktorka opowiedziała o tym, jak doszła do momentu, w którym zdecydowała się na diagnozę. Jak przyznała, duży wpływ miała na nią wypowiedź Maty, którego twórczość jest jej szczególnie bliska. Zauważenie podobnych doświadczeń stało się dla niej impulsem do działania, które - jak dziś podkreśla - miało ogromny wpływ na jej codzienne funkcjonowanie.

Poszłam na diagnozę, bo zobaczyłam, że raper, którego bardzo lubię i którego twórczość jest mi bliska, czyli Mata, powiedział o tym, że jest w spektrum. Jego trudności, o których opowiadał i to, że się z nimi utożsamiałam, zainspirowało mnie do pójścia na diagnozę, a diagnoza polepszyła moje życie o 200% i właśnie dzięki diagnozie nauczyłam się akceptować siebie, rozumieć siebie, a także komunikować innym moje potrzeby - powiedziała reporterowi serwisu ESKA.pl.