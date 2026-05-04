Matura 2026 język polski. Do której trwa matura z polskiego? Kompleksowy poradnik CKE

Jacek Chlewicki
2026-05-04 11:35

Egzamin maturalny z języka polskiego w 2026 roku odbywa się w poniedziałek, 4 maja. Przedmiot ten jest obowiązkowy dla wszystkich zdających, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Przedstawiamy szczegółowe godziny, długość trwania oraz kluczowe zasady egzaminu zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Matura 2026. Kiedy egzamin z języka polskiego?

Sesja główna matury 2026 potrwa od 4 do 30 maja.

  • część pisemna: 4–21 maja 2026
  • część ustna: 7–30 maja 2026

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym odbędzie się 4 maja 2026 (poniedziałek). Egzamin rozpoczął się o godzinie 9.

Ile trwa matura z języka polskiego?

Część pisemna (poziom podstawowy): 240 minut (4 godziny).

Egzamin pisemny obejmuje:

  • test „Język polski w użyciu”
  • test historycznoliteracki
  • wypracowanie

Część ustna:

  • łącznie ok. 30 minut, w tym:15 minut przygotowania
  • 10 minut wypowiedzi
  • 5 minut rozmowy z komisją

Najważniejsze informacje o maturze z polskiego 2026

  • egzamin jest obowiązkowy (ustny i pisemny)
  • część pisemna odbywa się na poziomie podstawowym
  • maksymalna liczba punktów: ustna to 30 punktów, pisemna to 60 punktów.

Aby zdać ustny egzamin, trzeba uzyskać minimum 30% punktów.

Jak wygląda egzamin pisemny?

Arkusz maturalny składa się z trzech części:

  • test językowy (analiza tekstów)
  • test historycznoliteracki
  • wypracowanie (minimum 300 słów)

Na rozwiązanie wszystkich zadań maturzysta ma 240 minut i sam decyduje o podziale czasu. Oznacza to, że maturzyści skończą pisać egzamin z polskiego maksymalnie o godzinie 13:00. 

Jak wygląda egzamin ustny?

Uczeń losuje zestaw zadań i przygotowuje wypowiedź na ich podstawie.

Egzamin sprawdza m.in.:

  • znajomość lektur obowiązkowych
  • umiejętność argumentacji
  • poprawność językową i logiczne wypowiadanie się

Matura 2026: język polski - najważniejsze informacje:

  • Data pisemnej matury z polskiego 2026: 4 maja
  • Godzina rozpoczęcia: 9:00
  • Czas trwania: 240 minut
  • Egzamin ustny: ok. 30 minut
Galeria zdjęć 13
