Portugalczycy oszaleli na punkcie żony polskiego piłkarza! Tak świętowała sukces FC Porto

Reakcja Claudii Kiwior na mistrzostwo FC Porto hitem sieci

Zwycięstwo 1:0 nad Alvercą w pierwszy majowy weekend zapewniło FC Porto 31. tytuł mistrza kraju. Tuż po tym triumfie do internetu trafiło wideo ukazujące radość Claudii Kiwior. Nagranie błyskawicznie obiegło sieć, a internauci entuzjastycznie komentowali postawę Polki. W portugalskich mediach społecznościowych często pojawiały się głosy nawiązujące do jej tanecznych osiągnięć!

"Mistrzyni świata w trzęsieniu pupą" - zachwycają się Claudią Portugalczycy.

Claudia Kiwior to nie tylko żona piłkarza, ale też mistrzyni twerku!

Claudia Kiwior, posługująca się pseudonimem "Claudia Redheaded", odnosi spore sukcesy w tańcu, a konkretnie w stylu twerk. Może pochwalić się m.in. triumfami w takich zawodach jak Germany Twerk Competition (2017) i UK Twerk Championship (2025). W 2018 roku dotarła również do półfinału europejskiego czempionatu. Jej popularność rośnie systematycznie, szczególnie w obliczu kolejnych ważnych transferów jej męża.

Fani portugalskiego klubu bardzo pozytywnie oceniają postawę żony zawodnika. Uwagę przykuwa fakt, że zamiast luksusowej loży VIP, Claudia często wybiera sektory zwykłych kibiców na Estádio do Dragão, dopingując drużynę w barwach FC Porto. Lokalne portale pisały o niej z uznaniem, traktując ją jako część kibicowskiej społeczności. Potwierdzeniem tego jest film ze świętowania mistrzostwa, który tancerka zamieściła na swoim profilu na Instagramie!

"Musi być spośród WAGs tą, która najbardziej kibicuje. Czy to na wyjeździe, czy w domu jest z kibicami. Jakiż to powód do dumy z Polaków, których mamy!"

- komentują z entuzjazmem kibice FC Porto. Hitowe nagranie z Claudią Kiwior dopingującą wśród ultrasów znajdziesz poniżej!

Cláudia, mulher de Kiwior, esteve ontem nos Super Dragões 💙🤍 pic.twitter.com/ymqZYUAuB8— Dragão News 🇸🇻 (@DragaoNews1893) May 3, 2026