Cztery pary w finale Tańca z Gwiazdami. Zaskakujące słowa Moniki Richardson i Katarzyny Zillmann

Finał programu "Taniec z Gwiazdami". Zaskakująca decyzja produkcji Polsatu

Telewizja Polsat całkowicie zaskoczyła fanów tanecznego formatu. W decydującym starciu o Kryształową Kulę zawalczą wyjątkowo cztery duety, a nie jak dotychczas – zaledwie trzy. Nagła zmiana regulaminu na ostatniej prostej podzieliła publiczność, stając się powodem do ożywionych debat w mediach społecznościowych. Znane osobistości ze świata show-biznesu natychmiast odniosły się do tego niecodziennego rozstrzygnięcia, wskazując na blaski i cienie takiego rozwiązania.

Monika Richardson ocenia finał "Tańca z Gwiazdami". Wspomina o Katarzynie Zillmann

Znana dziennikarka udostępniła w sieci obszerny wpis, w którym bezpośrednio odniosła się do zamieszania wokół formatu. Jej zdaniem poszerzenie składu finałowego to interesujący zabieg, jednak produkcja zdecydowała się na niego o jedną edycję za późno. Gwiazda wywołała do tablicy Katarzynę Zillmann, dając do zrozumienia, że znana wioślarka doskonale rozumie jej krytyczne spojrzenie na opóźnioną ewolucję zasad programu rozrywkowego.

Kwestia regulaminowa zeszła jednak na dalszy plan w obliczu innego, znacznie bardziej poruszającego wydarzenia na telewizyjnym parkiecie. Była prowadząca programy śniadaniowe skupiła swoją uwagę na niezwykle osobistym wyznaniu Pauliny Gałązki. Popularna aktorka ujawniła przed milionami widzów, że znajduje się w spektrum autyzmu, co mocno wpływa na jej codzienne funkcjonowanie i unikalny proces przyswajania nowej wiedzy.

Osobista deklaracja uczestniczki show wywołała ogromne poruszenie wśród publiczności oraz samej dziennikarki telewizyjnej. Richardson przypomniała na swoim profilu, że kobiety o nietypowym rozwoju układu nerwowego są diagnozowane znacznie później niż mężczyźni. Przez wiele lat muszą mierzyć się z bolesnym poczuciem wyobcowania i niezrozumienia własnych emocji, co wielokrotnie utrudnia budowanie relacji międzyludzkich i rozwój kariery.

Prezenterka nie szczędziła ciepłych słów pod adresem rywalizującej o wygraną aktorki. Stwierdziła jednoznacznie, że za niesamowitą odwagę i radykalne przełamanie własnych barier artystka powinna od razu otrzymać główną nagrodę. Znakomite umiejętności taneczne stanowią w tym konkretnym przypadku jedynie wspaniałe dopełnienie jej inspirującej i zdeterminowanej postawy przed kamerami.

Coś ważnego wydarzyło się w @tanieczgwiazdami dzisiaj. I nie, nie mówię o tym, że są 4 pary w finale. To akurat świetne, choć o jedną edycję spóźnione, prawda @kzillmann? Chodzi mi o wyznanie @paulina.galazka : „jestem osobą w spektrum. Uczę się inaczej, zapamiętuję inaczej, wszystko analizuję, robię notatki, długo o tym myślę”. To bardzo ważne, co powiedziała Paulina i brawo za odwagę. Pamiętajmy, że dziewczyny w spektrum trudniej zauważyć i często one same dłużej nie potrafią sięgnąć po diagnozę. Raczej uważają, że są „głupiutkie”, „powolne”, albo „niedostosowane”. Czasem tak sądzi też świat wokół nich. A tymczasem to takie samo inne „okablowanie” mózgu, co u chłopców. To jednocześnie, automatycznie dużo większa, niż u normalsów, trudność w nawiązaniu i utrzymaniu relacji, w konsekwentnym rozwijaniu własnej kariery, w zbalansowaniu własnego nastroju. Bardzo się cieszę, że są tak odważne i mądre osoby, jak Paulina, w naszym show-biznesie i bardzo jej kibicuję w tym programie. Uważam, że za samo tak ekstremalne wyjście strefy komfortu należy jej się Kryształowa Kula. A że przy okazji ślicznie tańczy, to należy jej się podwójnie. Brawo, you go gall!! - napisała w sieci Monika Richardson.

Do gorącej dyskusji w internecie błyskawicznie włączyła się także utytułowana wioślarka, wymieniając z dziennikarką publiczne spostrzeżenia na temat minionego odcinka. Katarzyna Zillmann opublikowała bardzo krótką, ale niezwykle dosadną wiadomość, w której wprost przyznała, że telewizyjne emocje całkowicie wybiły ją z rytmu i wciąż próbuje ochłonąć po niespodziewanych rewelacjach z parkietu Polsatu.

Still not recover from this [przyp.red. Nadal się po tym nie otrząsnęłam] - napisała w sieci Kasia.