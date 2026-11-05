Kuriozalne pudło w 1. lidze. Patryk Prajsnar ze Stali Mielec nie trafił do pustej bramki

Stal Mielec pokonała Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Nieprawdopodobne pudło w 94. minucie

W ramach 13. kolejki 1. ligi Stal Mielec wygrała na wyjeździe z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 1:0, choć jej triumf powinien być wyższy o jeszcze jedno trafienie. W samej końcówce to miejscowi powinni dążyć do wyrównania, ale w 94. minucie gry to goście stworzyli idealną szansę na podwyższenie rezultatu. Przed znakomitą okazją do zdobycia bramki stanął wypożyczony z Lecha Poznań 17-letni talent, Patryk Prajsnar. Młody piłkarz wykorzystał pomyłkę obrony Pogoni, minął dwóch przeciwników i stanął oko w oko z pustą bramką. Wracający defensor naciskał na zawodnika Stali, lecz położenie wciąż było wręcz wymarzone i wymagało jedynie postawienia kropki nad i. Nastolatek uderzył futbolówkę, jednak nie zdołał skierować jej do siatki. Zmarnowana sytuacja na szczęście nie miała dla niego przykrych skutków, gdyż moment po tym uderzeniu arbiter odgwizdał koniec spotkania, a Mielczanie wywieźli z Grodziska Mazowieckiego pełną pulę punktów.

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Podobne kiksy przytrafiają się jednak również graczom z dużo większym bagażem doświadczeń. W ostatnim czasie niemal identyczną szansę na strzelenie bramki zaprzepaścił reprezentujący Koronę Kielce Mateusz Stępiński podczas pucharowego starcia z Polonią Warszawa. Sam Patryk Prajsnar z pewnością błyskawicznie zmaże plamę po tym niepowodzeniu. Młody zawodnik jest uznawany za jednego z najbardziej obiecujących polskich graczy urodzonych w 2009 roku. Gra dla mieleckiej drużyny stanowi zapewne wyłącznie etap przejściowy w jego świetnie rokującej przygodzie z piłką. Umowa wypożyczenia do Stali obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a po tym terminie piłkarz ma powrócić do struktur poznańskiego Lecha.