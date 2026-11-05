Kawa nawet 80 proc. taniej i mleko za 1,99 zł. Biedronka rusza z nowymi promocjami

W nowej gazetce Biedronki pojawiły się atrakcyjne obniżki na produkty spożywcze, w tym kawę, mleko, parówki i świeże warzywa oraz owoce.

Szczególną uwagę zwracają promocje na kawę Dallmayr i Eduscho, przy których drugi, tańszy produkt można kupić z rabatem sięgającym 80 proc.

Klienci mogą też skorzystać z niższych cen mleka Mleczna Dolina, winogron, pieczarek i piersi z kurczaka, a także z ofert na cukier oraz olej.

Większość opisanych okazji obowiązuje tylko do soboty, 7 listopada, a część wymaga użycia karty lub aplikacji Moja Biedronka i uwzględnienia limitów zakupowych.

Kawa z rabatem 80 proc. i Lavazza w ofercie 1+1 gratis

Jedną z najciekawszych propozycji nowej gazetki jest promocja na kawy mielone i ziarniste Dallmayr oraz Eduscho. Przy zakupie dwóch produktów objętych akcją drugi, tańszy można otrzymać aż 80 proc. taniej. Możliwe jest mieszanie wybranych wariantów, dlatego klienci nie muszą ograniczać się do dwóch identycznych opakowań. Warunkiem skorzystania z rabatu jest zeskanowanie karty lub aplikacji Moja Biedronka. Obowiązują również ograniczenia ilościowe, dlatego przed zakupami warto sprawdzić szczegóły na etykiecie promocyjnej. Akcja trwa od 5 do 7 listopada.

To dobra wiadomość także dla miłośników kawy ziarnistej Lavazza. Wciąż obowiązuje bowiem rozpoczęta na początku tygodnia oferta 1+1 gratis na Lavazza Crema e Gusto Classico w opakowaniu 1 kg. Regularna cena jednego opakowania wynosi 99,99 zł, a przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka za jedną płacimy, a drugą otrzymujemy bez dodatkowej opłaty. Dzienny limit wynosi cztery opakowania na kartę. Promocja kończy się 7 listopada.

Tatarzy parzą kawę w Lublinie

Parówki 70 proc. taniej. Biedronka przecenia popularne produkty

W nowej gazetce znalazła się również oferta dla osób, które regularnie kupują paczkowane parówki. Przy zakupie dwóch produktów objętych promocją drugi, tańszy można otrzymać z rabatem wynoszącym 70 proc. Akcja obejmuje wybrane produkty różnych marek, między innymi Berlinki, Tarczyński i Kraina Wędlin. Można łączyć dostępne warianty, a do skorzystania z obniżki potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka.

Warto zwrócić uwagę także na inne produkty z codziennej listy zakupów. Mleko UHT Mleczna Dolina 3,2 proc. kosztuje 1,99 zł za litr przy zakupie sześciu opakowań. Dzienny limit wynosi 12 sztuk na kartę. Oznacza to, że za sześć kartonów zapłacimy 11,94 zł. Oferta może zainteresować szczególnie większe gospodarstwa domowe, w których mleko szybko znika z lodówki.

Winogrona za 5,99 zł i pieczarki za 4,99 zł

Biedronka przygotowała również kilka propozycji dla osób planujących zakupy świeżych produktów. Winogrona mołdawskie sprzedawane na wagę kosztują 5,99 zł za kilogram. Według informacji z gazetki oznacza to obniżkę o 40 proc. w porównaniu z ceną odniesienia. To propozycja zarówno na przekąskę, jak i dodatek do śniadania czy deserów.

Tańsze są także polskie pieczarki. Opakowanie 500 g kosztuje 4,99 zł, co oznacza obniżkę o 37 proc. Można wykorzystać je do przygotowania sosu, farszu do naleśników, zapiekanki lub domowej pizzy. Wśród ofert na świeże produkty znalazł się ponadto filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Mega Paka w cenie 14,99 zł za kilogram. Na tę ostatnią promocję obowiązuje limit łączny wynoszący 3 kg na konto Moja Biedronka.

Cukier i olej również w promocyjnych cenach

Osoby robiące większe zapasy mogą zainteresować się ofertą na cukier biały w kilogramowych opakowaniach. Przy zakupie dziesięciu sztuk z kartą lub aplikacją Moja Biedronka cztery opakowania otrzymuje się gratis. Oznacza to akcję 6+4 gratis, z dziennym limitem dziesięciu sztuk na kartę, w tym maksymalnie czterech darmowych.

Do 7 listopada trwa również promocja na wszystkie oleje Wyborny w butelkach o pojemności 1 l. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje 1 zł. Można mieszać dostępne warianty, a dzienny limit wynosi cztery sztuki, w tym maksymalnie dwie objęte obniżką.

Nowe promocje Biedronki mogą pomóc obniżyć koszt codziennych zakupów, szczególnie jeśli planujemy uzupełnić zapasy kawy, nabiału czy produktów spożywczych. Trzeba jednak pamiętać, że część ofert wymaga użycia karty Moja Biedronka, zakupu określonej liczby sztuk lub przestrzegania limitów. Najważniejsze akcje opisane w artykule obowiązują do soboty 7 listopada 2026 r., dlatego przed wizytą w sklepie warto sprawdzić warunki konkretnej promocji i dostępność produktów.