Liga Mistrzów i grad goli. Kto dzierży historyczny rekord?

Historyczne wyniki w europejskich pucharach

Środowy mecz RC Lens z włoskim Como, zakończony wynikiem 1:9, zapisał się w historii najważniejszych europejskich rozgrywek klubowych. Było to dopiero szesnaste spotkanie w piłkarskiej Lidze Mistrzów, w którym padło przynajmniej dziewięć bramek. Mimo tak wysokiego rezultatu, absolutny rekord tych rozgrywek wciąż należy do starcia z udziałem polskiego zespołu.

Najwięcej goli w jednym meczu Ligi Mistrzów kibice zobaczyli w 2016 roku. Wówczas Borussia Dortmund pokonała Legię Warszawa 8:4, co pozostaje niepobitym rekordem strzeleckim. Oprócz niedawnego meczu w Lens, w historii zanotowano jeszcze trzy inne spotkania z minimum dziesięcioma trafieniami.

Jakie są absolutne rekordy rozgrywek UEFA?

Wśród meczów z dwucyfrową liczbą goli w Lidze Mistrzów znajdują się także starcia Bayernu Monachium z Dinamem Zagrzeb (9:2 w 2024 roku), AS Monaco z Deportivo La Coruna (8:3 w 2003 roku) oraz słynna porażka Barcelony z Bayernem (2:8 w 2020 roku). Biorąc pod uwagę całą historię rywalizacji o Puchar Europy, najwięcej bramek padło we wrześniu 1969 roku, kiedy KR Reykjavik uległ Feyenoordowi Rotterdam aż 2:12.

Jeszcze wyższe wyniki padały w innych turniejach organizowanych przez europejską federację. Rekord jakichkolwiek rozgrywek pod egidą UEFA mężczyzn został ustanowiony w Pucharze Zdobywców Pucharów w 1963 roku. Wtedy to portugalski Sporting Lizbona rozgromił cypryjski APOEL Nikozja wynikiem 16:1.