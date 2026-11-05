Kontuzja gwiazdy Indykpolu AZS Olsztyn. Kiedy czeski atakujący wróci na parkiet?

Dramat na boisku w Zawierciu

W środowym starciu wyjazdowym przeciwko ekipie z Zawiercia doszło do niezwykle pechowego incydentu. Czeski atakujący upadł na parkiet na początku czwartego seta podczas wykonywania zagrywki. Zawodnika musieli znieść z boiska zaniepokojeni koledzy z zespołu. Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy, a Aluron pokonał rywali w stosunku 3:1. Strata lidera wybiła z rytmu przyjezdnych w końcówce meczu.

W czwartek władze olsztyńskiego zespołu wydały oficjalne oświadczenie o stanie zdrowia swojego siatkarza. Dokładne badania medyczne potwierdziły najgorsze przypuszczenia sztabu szkoleniowego. Lekarze zdiagnozowali u sportowca całkowite zerwanie ścięgna Achillesa. Tego typu uraz u siatkarzy oznacza wielomiesięczną przerwę od profesjonalnych treningów. Klub musi teraz poradzić sobie bez swojego kluczowego gracza.

„Nasz Kapitan przejdzie zabieg w specjalistycznej klinice w Koninie. Niestety, oznacza to koniec jego występów w tym sezonie" - zaznaczył klub w komunikacie.

Jak wpłynie to na wyniki drużyny?

Leczenie skomplikowanego urazu wymaga szybkiej interwencji chirurgicznej i długotrwałej rehabilitacji. Reprezentant Czech ma przed sobą trudny proces powrotu do pełnej sprawności fizycznej. Władze klubu z Warmii i Mazur zapewniają zawodnikowi niezbędne wsparcie medyczne. Czeski zawodnik może spokojnie myśleć o przyszłości w barwach obecnej drużyny. Jego profesjonalny kontrakt z olsztyńskim klubem obowiązuje do 2028 roku.

Brak podstawowego atakującego wymusi na sztabie trenerskim znaczące zmiany w taktyce meczowej. Rywalizacja w ekstraklasie siatkarzy staje się dla zespołu z Olsztyna coraz trudniejszym wyzwaniem. Zarząd klubu prawdopodobnie rozważy pozyskanie nowego gracza na tę ważną pozycję. Na ten moment ciężar zdobywania punktów muszą przejąć inni siatkarze. Najbliższe spotkania zweryfikują potencjał sportowy osłabionej ekipy w ligowej tabeli.