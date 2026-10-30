Finał „Hotelu Paradise 13” już znany? Uczestnik opublikował wymowne nagranie

„Hotel Paradise 13” ma nową prowadzącą i zasady

Trzynasty sezon popularnego polskiego reality show „Hotel Paradise”, w którym stawką są wielkie pieniądze oraz miłość, przyniósł ogromne zmiany. Twórcy formatu zdecydowali się na podwojenie głównej wygranej, dzięki czemu uczestnicy walczą obecnie o kwotę 200 tysięcy złotych.

Za sterami programu ponownie stanęła Edyta Zając, przejmując obowiązki gospodyni od Klaudii El Dursi. Dotychczasowa prowadząca w trakcie trwania obecnej edycji ostatecznie opuściła format i przeszła do programu „Top Model”.

Odświeżono także zasady rywalizacji w tajlandzkiej willi. Obok dobrze znanej widzom Rajskiej Wyroczni pojawiło się Rajskie Tableau, które gwarantuje specjalne przywileje nowym mieszkańcom wchodzącym do gry.

Hotel Paradise 13: napięcie w relacji Kuby z Oliwką

Wszyscy uczestnicy programu „Hotel Paradise 13”

Przez trzynastą edycję programu „Hotel Paradise” przewinęła się pokaźna grupa dziewiętnastu uczestników, w skład której weszli:

1. Szymon Królik

2. Filip Kuliński

3. Nadia Urbanowicz

4. Michał Sagan

5. Natalia Nartowska

6. Karolina Hoppe

7. Wiktoria Wasiucionek

8. Filip Sadkowski

9. Roksana Opalińska

10. Wiktor Borzych

11. Maja Sukiennik

12. Kacper Urbańczak

13. Jakub Szypuła

14. Oliwia Jężak

15. Victoria Rak

16. Patryk Strzelczyk

17. Soraja Misiak

18. Szymon Woźniakiewicz

19. Mariia Hrystko

Karolina wygrała „Hotel Paradise 13”? Nagranie Michała wywołało burzę

Wypowiedzi sugerujące ostateczne zwycięstwo Karoliny w 13. edycji „Hotelu Paradise” pojawiały się na portalu Wykop już w momencie startu sezonu. Użytkownicy zestawiali jej imię z różnymi partnerami z programu, jednak prawdziwą burzę w mediach społecznościowych wywołało dopiero wideo z jednej z imprez, które błyskawicznie skasowano z sieci.

Daję telefon osobie, której poje** się Ścieżka Lojalności z grą w NBA - powiedział Michał.

Następnie uczestnik oddał aparat wyraźnie zdziwionej, choć uśmiechającej się Karolinie. Dla fanów formatu jest to jednoznaczny dowód potwierdzający wcześniejsze doniesienia o triumfie Karoliny w 13. odsłonie „Hotelu Paradise” i rozbiciu przez nią Złotej Kuli.

Chociaż filmik niemal natychmiast zniknął z oficjalnego profilu, czujni widzowie zdążyli go pobrać. Teraz zapisane wideo krąży na platformach X, TikTok oraz w serwisie Wykop, podsycając dalsze dyskusje.

Wśród komentujących trwa spór, czy wpadka była zwykłym wygadaniem się na temat finału, czy może celową zagrywką mającą podgrzać krążące od dawna plotki. Sami bohaterowie show solidarnie milczą na temat incydentu, a Nadia zaczęła nawet kasować komentarze nawiązujące do kontrowersyjnego nagrania.