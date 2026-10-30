Historyczny wyczyn Camerona Boozera. Piąta wygrana Grizzlies

Historyczny wyczyn Boozera w lidze NBA

Cameron Boozer zapisał się w historii podczas wyjazdowego meczu, w którym Memphis Grizzlies pewnie pokonali Portland Trail Blazers 124:103. Młody koszykarz zanotował 18 punktów, 12 zbiórek i 12 asyst. Mając 19 lat i 103 dni, stał się drugim najmłodszym zawodnikiem z triple-double w lidze, ustępując tylko Joshowi Giddeyowi.

Zespół z Memphis pozostaje niepokonany z bilansem pięciu zwycięstw w bieżących rozgrywkach. Aż siedmiu innych graczy Grizzlies zdobyło dwucyfrową liczbę punktów, w tym rezerwowy Isaiah Stewart z dorobkiem 18 oczek. W ekipie gospodarzy wyróżniał się Deni Avdija, który zakończył spotkanie z 24 punktami, dziewięcioma zbiórkami i siedmioma asystami.

- To fajna sprawa – skomentował Boozer. - Zamierzam po prostu utrzymać to tempo. Sezon dopiero się zaczął, przed nami wciąż 77 meczów - dodał.

Pierwsze zwycięstwo koszykarzy z Nowego Orleanu

Oprócz drużyny z Memphis, status niepokonanej ekipy utrzymują Houston Rockets, którzy również legitymują się bilansem 5-0. Tymczasem New Orleans Pelicans odnieśli pierwszą wygraną w sezonie, pokonując Sacramento Kings 132:120. Liderem zwycięzców był Jeremiah Fears, który zgromadził 22 punkty, 13 asyst i osiem zbiórek. Dla Kings była to piąta przegrana z rzędu, pomimo wybitnego występu debiutanta Dariusa Acuffa Jr. (34 punkty i 14 asyst).

W innym wyrównanym spotkaniu Atlanta Hawks pokonali przed własną publicznością Cleveland Cavaliers 114:111, notując pierwszą domową wygraną w sezonie 2026/2027. Kluczowa dla losów meczu okazała się trzecia kwarta, w której gospodarze rzucili 43 punkty. Świetne zawody rozegrał Onyeka Okongwu (29 punktów i 12 zbiórek). W końcówce Donovan Mitchell z Cavaliers dwukrotnie spudłował rzuty za trzy punkty, które mogły dać jego drużynie dogrywkę.