Grubosz zrzuca liście i przestaje rosnąć jesienią? Ten błąd podczas podlewania może go zabić

Dlaczego grubosz gubi liście jesienią? Ten błąd pielęgnacyjny niszczy roślinę

W polskich mieszkaniach bardzo często można spotkać grubosza jajowatego. Ludowe wierzenia określają go mianem drzewka szczęścia, co prawdopodobnie tłumaczy jego ogromną popularność na naszych parapetach. Choć roślina ta ma zapewniać domownikom pomyślność, sama nie stawia przed nimi wygórowanych wymagań. Aby okaz zachwycał swoim wyglądem, potrzebuje jedynie słonecznego miejsca oraz właściwego nawadniania. Zdarza się jednak, że grubosz zaczyna marnieć w okresie jesiennym, za co najczęściej odpowiada błędny sposób dostarczania mu wody. W trakcie ciepłych i słonecznych miesięcy letnich większość kwiatów doniczkowych, wliczając w to drzewko szczęścia, potrzebuje częstszego podlewania oraz zraszania. Problem pojawia się jesienią, gdy wielu właścicieli z czystego przyzwyczajenia nie modyfikuje swoich nawyków pielęgnacyjnych i nawadnia roślinę równie intensywnie, co w poprzednich miesiącach. Skutkuje to regularnym przelewaniem doniczki. W takich warunkach dochodzi do gnicia korzeni i rozwoju chorób grzybowych, przez co liście żółkną, a następnie opadają.

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Jak podlewać grubosza jesienią i zimą? Zasady pielęgnacji drzewka szczęścia

Prawidłowe podlewanie grubosza w sezonie jesienno-zimowym ma fundamentalne znaczenie dla jego kondycji, ale wymaga drastycznego zmniejszenia częstotliwości w zestawieniu z wiosną czy latem. W chłodniejszych miesiącach roślina przechodzi w stan spoczynku, co wiąże się ze spowolnieniem jej wzrostu i gwałtownym spadkiem zapotrzebowania na wodę. Przed sięgnięciem po konewkę najlepiej skontrolować stan ziemi, wsuwając palec na głębokość 2-3 centymetrów. Wykorzystaj tę prostą metodę i jeśli wyczujesz wilgoć, bezwzględnie odłóż podlewanie grubosza na później. Przyjmuje się, że jesienią zabieg ten wykonuje się raz na 2-4 tygodnie, a niekiedy jeszcze rzadziej, na co wpływ mają wielkość doniczki, temperatura otoczenia oraz wilgotność powietrza. Samo nawadnianie powinno być obfite, tak aby ciecz wypłynęła przez otwory drenażowe na spodzie, co gwarantuje dotarcie wilgoci do wszystkich korzeni. Niezwykle ważne jest, aby po upływie 15-30 minut opróżnić podstawkę z nadmiaru płynu, gdyż stanie w wodzie skutkuje gniciem systemu korzeniowego. Należy również zrezygnować ze zraszania drzewka szczęścia, ponieważ krople zalegające na liściach ułatwiają rozwój infekcji grzybowych.