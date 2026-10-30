Ewa Pajor z kolejnym trafieniem w Lidze Mistrzyń. Barcelona rozbiła rywalki aż 8 do 0

Strzelanie rozpoczęło się w 12. minucie spotkania, kiedy rzut karny na gola dla hiszpańskiej drużyny zamieniła Norweżka Caroline Graham. Dokładnie dwadzieścia minut później gospodynie prowadziły już dwoma trafieniami. Po zagraniu od Claudii Piny Ewa Pajor zdobyła swoją 48. bramkę w rozgrywkach Champions League, skutecznie finalizując akcję zespołu.

Polska napastniczka plasuje się obecnie na piątej pozycji w historycznym rankingu najlepszych strzelczyń tego turnieju. Liderką zestawienia wszech czasów pozostaje reprezentantka Norwegii Ada Hegerberg, mająca na koncie 69 trafień.

Po przerwie piłkarki z Katalonii kontynuowały kanonadę. Bramkarkę rywalek pokonały jeszcze Holenderka Esmee Brugts, Patricia Guijarro, Clara Serrajordi oraz Portugalka Kika Nazareth, natomiast Claudia Pina zdołała jeszcze dwukrotnie wpisać się na listę strzelczyń.

Po rozegraniu trzech serii spotkań Ligi Mistrzyń FC Barcelona przewodzi stawce z kompletem dziewięciu punktów. Zespół określany mianem „Dumy Katalonii” jest jedyną ekipą w stawce, która wygrała wszystkie dotychczasowe mecze.

W bieżącej edycji turnieju rywalizuje łącznie 18 klubów. Bezpośrednią przepustkę do ćwierćfinałów wywalczą cztery najlepsze zespoły, a kolejne osiem drużyn powalczy o awans w barażach. Wielki finał rozgrywek zaplanowano na koniec maja 2027 roku na warszawskim PGE Narodowym.