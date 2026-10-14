Hotel Paradise 13. Wiktoria odpiera zarzuty o ustawkę z Filipem! Tak tłumaczy ich spotkanie

Hotel Paradise 13. Wiktoria odpowiada na zarzuty o ustawkę

Wejście Filipa do programu wywołało spore zamieszanie. Okazało się, że uczestnik i Wiktoria znali się już wcześniej, a dziewczyna przedstawiła go jako swojego byłego partnera. Opowiadała, że zaangażowała się w tę relację, ale poczuła się zraniona. Mimo trudnej przeszłości ich kontakt w willi szybko stał się bliski. To właśnie ta zmiana wzbudziła podejrzenia części widzów. Jak już pisaliśmy, pod materiałami na Instagramie programu pojawiły się komentarze sugerujące, że Wiktoria i Filip mogli zaplanować wspólny udział w show, by zwiększyć swoje szanse na dotarcie do finału. Niektórzy internauci twierdzili wręcz, że para nadal jest razem. Wiktoria postanowiła odnieść się do tych sugestii podczas odpowiedzi na pytania na Instagramie. Na zarzut, że ich spotkanie mogło być wcześniej umówione, odpowiedziała wprost:

"Nie, nie jest to ustawka. Nie, nie mieliśmy pojęcia, że się spotkamy".

Uczestniczka przyznała jednocześnie, że rozumie, dlaczego sytuacja może budzić wątpliwości pozostałych mieszkańców hotelu.

"Z jednym co się zgadzam, to że może być to nie fair, co do innych uczestników i mogą czuć niepokój, bo sama pewnie bym tak się czuła" - napisała na Instagramie.

Hotel Paradise 13. Wiktoria wyjaśnia, co poczuła na widok Filipa

Wiktoria odpowiedziała również na pytanie dotyczące jej zachowania po ponownym spotkaniu z Fifim. Widzowie zwracali uwagę na to, że początkowo była roztrzęsiona i płakała, a niedługo później znów spędzała z nim czas i okazywała mu bliskość. Uczestniczka tłumaczyła, że spotkanie z osobą, do której wcześniej żywiło się silne uczucia, może przywołać wspomnienia i wywołać reakcje, nad którymi trudno zapanować.

"W momencie, kiedy widzisz osobę, którą darzyłeś pięknym uczuciem, to i w realnym życiu tak się dzieje, że bije Ci serce i myślisz, nie mogę, nie dam rady, a po chwili pojawiają ci się łzy, bo przypominają ci się te piękne chwile i te uczucie, które lubiłeś przy tej osobie" - wyjaśniła.

Niestety mimo tłumaczeń uczestniczki show, wielu widzów nadal uważa swoje.