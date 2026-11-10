Bramkarz Vozinha walczy o skład Colo-Colo. Gdzie zagra gwiazda mistrzostw świata?

Bramkarz Vozinha traci miejsce w składzie

Czterdziestoletni reprezentant Republiki Zielonego Przylądka boleśnie przekonuje się, że odnalezienie się w nowej rzeczywistości po turnieju bywa skomplikowane. Zawodnik po mistrzostwach świata podpisał sześciomiesięczny kontrakt z chilijskim Colo-Colo Santiago, jednak jego obecna sytuacja w klubie jest stosunkowo trudna. Do tej pory afrykański golkiper wystąpił zaledwie w pięciu z czternastu rozegranych meczów swojej nowej drużyny. Zespół ze stolicy Chile notuje świetne wyniki i jest niezwykle blisko zdobycia tytułu mistrzowskiego oraz kwalifikacji do prestiżowego Copa Libertadores.

Przyszłość afrykańskiego zawodnika w Ameryce Południowej stoi pod dużym znakiem zapytania, a jego umiejętności bramkarskie stają się przedmiotem ożywionej debaty publicznej. Dziennikarze zwracają uwagę, że przedłużenie jego umowy zależy bezpośrednio od rozegrania określonej liczby minut na zielonej murawie. Tego kontraktowego progu piłkarz jak dotąd nie zdołał osiągnąć, a do końca piłkarskiej rundy pozostało już naprawdę niewiele czasu. Oznacza to, że za kilka spotkań umowa po prostu wygaśnie, co z dużym prawdopodobieństwem zakończy jego chilijską przygodę.

"Przyszedłem tutaj z myślą o grze w Copa Libertadores, ale obecnie skupiam się na tym tygodniu, który może okazać się kluczowy dla Colo-Colo. O mojej przyszłości zdecyduję później; na razie o tym nie myślę" - powiedział dziennikarzom.

Co wpłynęło na transfer gwiazdy mundialu

Republika Zielonego Przylądka była jednym z największych objawień mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku, a sam bramkarz Vozinha trafił ostatecznie do najlepszej jedenastki całego turnieju. Jego zespół zremisował w fazie grupowej z późniejszym triumfatorem, Hiszpanią, by w 1/16 finału ulec broniącej tytułu Argentynie dopiero po wyczerpującej dogrywce. Chilijski klub od początku nie ukrywał, że zatrudnienie tego zawodnika miało podłoże ściśle marketingowe i wizerunkowe. Wystarczy wspomnieć, że przed meczem z Hiszpanami jego instagramowy profil śledziło zaledwie 50 tysięcy osób, podczas gdy obecnie liczba obserwujących przekracza 27,5 miliona.

Mimo ogromnej popularności w internecie sportowiec musi mierzyć się z bardzo mocną krytyką ze strony piłkarskiego środowiska. Claudio Bravo, czyli były kapitan reprezentacji Chile i uznany bramkarz czołowych europejskich klubów, publicznie zakwestionował jego bramkarski warsztat. Były gracz Barcelony oraz Manchesteru City otwarcie skrytykował ruchy i zachowanie afrykańskiego golkipera między słupkami. Sam zawodnik z Republiki Zielonego Przylądka nie ukrywa w wywiadach, że nagła ogólnoświatowa sława bywa dla niego niezwykle przytłaczającym i męczącym doświadczeniem.

"Popełnił kilka błędów w sytuacjach wymagających sprawności ruchowej" - stwierdził Bravo.

"A jeśli brakuje ci koordynacji, nigdy nie osiągniesz sukcesu" - dodał.