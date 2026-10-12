Filip i Wiktoria znali się przed programem. Nie byli pierwsi w takiej sytuacji w Hotelu Paradise

Hotel Paradise 13 - nowości i dwie prowadzące

13. edycja programu "Hotel Paradise" przyniosła niespotykaną w historii formatu rewolucję. Główną zmianą jest fakt, że w jednym sezonie pojawiły się dwie prowadzące. Klaudia El Dursi otworzyła edycję i prowadziła pierwszą część sezonu, po czym oficjalnie pożegnała się z show, by przejąć rola gospodyni w "Top Model". Prowadzenie rajskiego show na stałe przejęła Edyta Zając, co wywołało spore poruszenie wśród fanów

Oprócz przetasowań w obsadzie, w nowym sezonie wprowadzono przełomowy element gry w postaci 13 tajemniczych kart, które stopniowo odkrywają przywileje, zmieniają dotychczasowe zasady lub całkowicie krzyżują plany graczy. Do programu powróciła również uwielbiana przez widzów Rajska Wyrocznia, a w rolę Rajskich Reporterów w mediach społecznościowych wcielili się Alex z 11. oraz Bartek z 8. edycji.

Hotel Paradise - to koniec miłości Michała i Karoliny

Relacja Wiktorii i Filipa wzbudziła emocje

Wiktoria i Filip są nowymi uczestnikami 13. edycji Hotelu Paradise. Można śmiało powiedzieć, że oboje szybko wywołali spore kontrowersje swoim udziałem, ale przez jedną, konkretną sytuację. Gdy Filip wszedł do programu, okazało się, że chłopak... znał wcześniej Wiktorię.

- To mój były - stwierdziła dziewczyna.

Według jej relacji, spotykała się ona z drugim Filipem przed startem sezonu. Dziewczyna po kilku miesiącach zaangażowała się w relację, ale nie dostała tego od partnera.

- Poczułam się zraniona - opowiadała koleżankom Wiktoria.

Chłopak był świadomy, że ją zranił i nie ukrywa, iż chce w programie zacząć całą znajomość od nowa.

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Ta para znała się przed programem. Oni uprzedzili Wiktorię i Filipa

Jak się okazuje, nie tylko oni znali się przed programem. Już w 3. edycji doszło do sytuacji, że uczestnicy poznali się o wiele szybciej. Aleksandra Hałabuda od początku nie mogła znaleźć wspólnego języka z innymi uczestnikami, oprócz Luizy Benzouaoua. Gdy do programu wszdł Michał Choiński, dziewczyna widocznie się ucieszyła. Okazało się, że znali się właśnie przed programem. Internauci i "znajomi" w mediach społecznościowych pisali o ustawce. Według nich Michał z Olą chcieli wejść razem do programu, aby go wygrać, bo i tak chcieli być razem. Ola zdecydowanie dementowała te pogłoski.

- Nie wiedziałam, że Michał tu będzie - pisała wielokrotnie Ola.

Gdy oboje odpadli, już w Polsce stworzyli na tyle wytrwały związek, że w 2025 roku doszło do zaręczyn.