Filip Chajzer zaskoczył wyznaniem . Zalane mieszkanie i codzienne telefony to dopiero początek

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2026-10-15 20:46

Trzeci odcinek podcastu Bianki i Filipa Chajzerów dostarczył słuchaczom wielu emocji. Świeżo upieczone małżeństwo podzieliło się szczegółami pierwszej poważnej sprzeczki oraz awarii hydraulicznej, do której doprowadził prezenter. Dodatkowo zdradził on tożsamość kobiety, z którą codziennie konsultuje kluczowe decyzje. To nie jest jego żona!

Najnowsza odsłona youtubowego cyklu Filipa Chajzera i jego małżonki obfitowała w zaskakujące wyznania. Twórcy postanowili zatytułować odcinek hasłem nawiązującym do popularnego amerykańskiego reality show, co miało przyciągnąć uwagę widzów i zwiastować solidną dawkę prywatnych ciekawostek.

Jak u Kardashianów. Chajzerowie opowiadają o swoim życiu

Tytułowe porównanie do słynnej za oceanem rodziny, która zbiła fortunę na ujawnianiu intymnych szczegółów swojego życia, sugeruje, że BiankaFilip Chajzerowie chcą pójść podobną, celebrycką drogą. Podczas rozmowy dziennikarz zdradził swój nietypowy nawyk – uwielbia niespodziewanie kontaktować się z różnymi osobami. Okazało się też, że w jego życiu jest jedna, wyjątkowa kobieta, z którą rozmawia kilkukrotnie w ciągu każdego dnia.

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Uśmiechnięty Filip Chajzer w czarnej kurtce. O nowym podcaście prezentera i jego żony przeczytasz w serwisie Eska.
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Ja tak mam, szczególnie jak stoję w korku na głośnomówiącym...

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Filip Chajzer uwielbia rozmawiać przez telefon

Bianka Chajzer wyraziła zaniepokojenie faktem, że postronne osoby mogłyby usłyszeć takie głośnomówiące rozmowy. Jej mąż szybko ją jednak uspokoił, zapewniając, że w samochodzie towarzyszy mu zazwyczaj wyłącznie pies. Następnie prezenter wyjawił tożsamość osoby, z którą tak chętnie i często konwersuje.

To takie miłe jest, ja też lubię, jak ktoś po prostu bezinteresownie do mnie zadzwoni zapytać, co u mnie i opowiedzieć co u niego. Z mamą w ogóle robię to codziennie, a nawet po kilka razy dziennie.

Telefon do matki w kryzysowej sytuacji

To właśnie do matki prezenter zwrócił się o wsparcie, gdy jego niefortunne próby napraw hydraulicznych zakończyły się zalaniem mieszkania. Żona Zygmunta Chajzera znalazła jednak pozytywny aspekt tej sytuacji, tłumacząc synowi, że woda symbolizuje oczyszczenie. Ten nietypowy incydent zbiegł się w czasie z pierwszą, poważną awanturą młodej pary.

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Chajzerowie planują dzieci? Bianka zaskoczyła Filipa. Nie rozmawiali o tym wcześniej?

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Bianka Chajzer
Zygmunt Chajzer