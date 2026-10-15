Wiktor Sas jak mały książę. Tłum fanów pożegnał go przed wyjazdem na Eurowizję Junior 2026. "Historyczna chwila"

Przechlewo żegna Wiktora przed Eurowizją Junior 2026

Nie ma wątpliwości, że Wiktor Sas może liczyć na wsparcie sąsiadów. W Przechlewie odbyło się spektakularne pożegnanie 14-latka, który za kilka dni poleci na Maltę, aby reprezentować Polskę na Eurowizji Junior 2026. Na spotkaniu pojawił się tłum mieszkańców miejscowości, a w uroczystość zaangażowano nawet straż pożarną! W Przechlewie stanęła scena z wizerunkiem Wiktora, a chłopiec przeszedł na nią po czerwonym dywanie, otoczony racami.

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Wiktor Sas reprezentuje Polskę na Eurowizji Junior 2026

"Historyczna chwila dla Przechlewa"

Na Facebooku pojawił się wpis radnego z Przechlewa, który pogratulował organizatorom pożegnania i zachęcił wszystkich mieszkańców do głosowania na Wiktora Sasa na Eurowizji Junior 2026.

Historyczna chwila dla Przechlewa! Wiktor Sas – reprezentant Polski na Eurowizji! Tak wygląda przywitanie i jednocześnie pożegnanie przed wylotem na Eurowizję ! Wspaniała organizacja, świetny zespół i ludzie, którzy pokazali, że Wiktora trzeba wspierać. Osoby które są ze mną połączone na Facebooku oraz obserwują mój profil - proszę o wsparcie w głosowaniu. On sam sobie na ten sukces zapracował - napisał Marek Baranowski.

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Kim jest Wiktor Sas?

Wiktor Sas ma 14 lat. Bardzo wcześnie zaczął mówić, a już jako półtoraroczne dziecko śpiewał. Swoje pierwsze występy wokalne miał w żłobku. Nie potrafi się nudzić i stale rozwija swoje pasje. Śpiewa, tańczy, recytuje, gra w piłkę nożną, wędkuje, a także świetnie odnajduje się w kuchni, przygotowując m.in. spaghetti carbonara. Umiejętności wokalne rozwija od 6 la. W 2026 roku wygrał 9. edycję programu "The Voice Kids" jako członek drużyny Tribbsa. Na Eurowizji Junior zaśpiewa singiel "Gravity".

Eurowizja Junior 2026 - kiedy i gdzie?

Kiedy odbędzie się Eurowizja Junior 2026? Wydarzenie odbędzie się na Malcie w sobotę, 24 października 2026 o godzinie 21:00. W Polsce transmisja odbędzie się na antenie kanału TVP2. Koncert będzie można obejrzeć też na żywo na oficjalnym kanale Junior Eurovision Song Contest na YouTube.