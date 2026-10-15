Wyjątkowy hołd Cracovii. Pasy zagrają w specjalnych koszulkach

Symboliczny kolor i napis

Karol Wojtyła, który został papieżem Janem Pawłem II, był zdeklarowanym kibicem krakowskiego klubu. W związku z 48. rocznicą jego wyboru, Cracovia zagra w jasnoniebieskich strojach. Kolor ten nawiązuje do wody zalewu Zakrzówek, znajdującego się w dawnym kamieniołomie, gdzie Karol Wojtyła pracował w latach 1940-1941.

Dodatkowo na plecach zawodników znajdzie się wyjątkowy napis. Słowa "Ojcze Święty, pamięta Cię Twoja Cracovia" to bezpośredni hołd dla zmarłego papieża. Klub pamięta również spotkanie z 2004 roku, rozegrane krótko po jego śmierci, kiedy to krakowianie pokonali Legię 1:0 po emocjonującej końcówce.

Kto jest faworytem spotkania?

Historia ostatnich spotkań na stadionie przy ul. Józefa Kałuży nie sprzyja gościom. Legia Warszawa przegrała tam pięć ostatnich meczów wyjazdowych. Mimo to, podopieczni trenera Marka Papszuna są uznawani za faworytów nadchodzącego starcia.

Legioniści w tym sezonie nie zaznali jeszcze smaku porażki, a w ostatnich czterech meczach zdobyli aż 10 punktów. Z kolei Cracovia w ostatniej kolejce pokonała Zagłębie Lubin 3:1, jednak to Legia prezentuje stabilniejszą formę. Trener Bartosz Grzelak docenia klasę rywala.

- Legia to jeden z największych klubów, top w polskiej piłce. Dobrze punktuje na wyjazdach, ale u siebie też. Wszyscy wiedzą, jaką ma jakość. Ma też swój specyficzny styl, jest dobrze zorganizowana, każdy wie, co ma robić - ocenił trener Krakowian Bartosz Grzelak.

- Mamy grać w ten sam sposób, bez względu na to przeciwko komu jest mecz. Nasi kibice chcę widzieć drużynę z odwagą - podkreślił.

- Czasami przegrywa się mecze, nawet mając duży współczynnik XG. Z Zagłębiem nie graliśmy dobrze w ofensywie, a wygraliśmy. Bronienie było natomiast dobre, to ważna dla nas baza - wspomniał Grzelak.

Powrót Mauro Perkovicia

Bartosz Grzelak nie ukrywał zadowolenia z sytuacji kadrowej przed meczem z Legią. Obrońca Mauro Perković trenował z drużyną przez cały tydzień i jest gotowy do występu w sobotę. Początek hitowego starcia zaplanowano na godzinę 20.15.