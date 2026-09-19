Filip Chajzer poślubił Biankę w Krakowie. Nietypowy detal przykuł uwagę gości

Ślub Chajzera w Krakowie. Bianka zrezygnowała z wiązanki

Związek Filipa Chajzera i Bianki wzbudzał ogromne zainteresowanie mediów, głównie ze względu na spore dyskusje wokół ich życia prywatnego. Para starała się trzymać detale dotyczące ceremonii w tajemnicy, ale ostatecznie 19 września 2026 roku 42-letni dziennikarz i jego partnerka stanęli na ślubnym kobiercu.

Uroczystość odbyła się w Krakowie. To miasto ma dla Chajzera szczególne znaczenie – to właśnie w stolicy Małopolski rozwija on swoje przedsięwzięcia biznesowe i na co dzień tam mieszka. Na zdjęciach ze ślubu można jednak dostrzec jeden zaskakujący szczegół w wyglądzie panny młodej. Bianka nie miała w dłoniach tradycyjnego bukietu ślubnego.

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Filip Chajzer poślubił Biankę. Zaskakujący szczegół u żony dziennikarza

Brak ślubnej wiązanki to rzadkość na tego typu uroczystościach. Zazwyczaj panny młode dopasowują bukiet do stylu sukni i wystroju sali, a kwiaty są częstym motywem na pamiątkowych fotografiach. W przypadku żony Filipa Chajzera dłonie pozostały jednak wolne przez całą ceremonię.

Decyzja o rezygnacji z kwiatów była z pewnością świadomym wyborem. Bukiet jest bowiem jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli ślubnych. Mimo tego nietypowego detalu, sama uroczystość przebiegła zgodnie z planem, a zakochani oficjalnie przypieczętowali swój związek.

Ślub Filipa Chajzera był szeroko komentowany na długo przed wyznaczoną datą. W mediach pojawiały się głosy komentujące chociażby różnicę wieku między małżonkami. Para zdawała się jednak nie zwracać uwagi na szum medialny, konsekwentnie przygotowując się do jednego z najważniejszych dni w swoim życiu.

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