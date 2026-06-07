Festiwal Ekipy 2026. Wersow z ciążowym brzuszkiem. Najpiękniejszy moment należał do małej Mai

Festiwal Ekipy po raz trzeci w Krakowie

Krakowska hala po raz trzeci stała się miejscem spotkania twórców i ich widzów. Pod Tauron Arenę całymi rodzinami ściągali fani Ekipy i GenZie - dzieci, nastolatki i dorośli, których łączy ten sam internetowy świat.Tegoroczny program rozpisano na dwie odsłony o zupełnie innym charakterze. Dzienna część należała do twórców "family friendly", nastawionych przede wszystkim na najmłodszych. Zaprezentowali się m.in. Przemek Pro, Baza, Hi Hania i GenZie, a w repertuarze nie zabrakło familijnych piosenek Ekipy.

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Wieczór "Bez cenzury" dla starszej widowni

Wraz z zapadającym zmrokiem festiwal zmienił tonację. Część wieczorna, oznaczona jako "Bez cenzury" i rekomendowana widzom powyżej 16. roku życia, przyniosła mocniejsze, bardziej dosadne brzmienia. Scenę przejęli kolejno Szpont, Kostek, Crazy Oliwka, Postman, Trzech Króli, Qry oraz Mortal, rozgrzewając halę przed finałem.

Zwieńczeniem dnia był koncert całej Ekipy w wersji bez cenzury - najbardziej wyczekiwany punkt programu, który utrzymał publiczność w hali do późnych godzin.

Wyjątkowy festiwal Ekipy. Pojawiła się nawet ciężarna Wersow

Festiwal Ekipy nigdy nie był wyłącznie cyklem występów. To raczej całodniowe wydarzenie, w którym muzyka miesza się z atrakcjami, konkursami i - co dla wielu najważniejsze - szansą na spotkanie idoli.

Dla Wersow tegoroczna edycja wyglądała inaczej niż dotychczas. Influencerka nie wyszła na scenę jako artystka, lecz towarzyszyła mężowi - Frizowi, który stoi za całym przedsięwzięciem. Festiwal oglądała z perspektywy zaplecza, razem z ich córeczką. W mediach społecznościowych podzieliła się refleksją na temat tej zamiany ról.

Czasem jesteś w świetle reflektorów, a czasem największą radość daje możliwość kibicowania tym, których kochasz najbardziej

- napisała, dodając, że mimo tęsknoty za występami z dumą wspierała Friza w realizacji jego wielkiego marzenia.

Najbardziej wzruszający moment na festiwalu Ekipy

Najbardziej poruszający moment przyszedł, gdy na scenie obok Wersow wspierającej męża stanęła Majusia - córka jej i Friza. Publiczność zareagowała natychmiast: tysiące fanów zaczęły głośno skandować imię dziewczynki, zamieniając tę rodzinną chwilę w jeden z najpiękniejszych punktów całego wieczoru.

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Wersow i Smolasty w Radio ESKA