Oszustwo w Chełmie. Senior o mało nie stracił blisko 200 000 złotych

Fałszywy funkcjonariusz CBŚP zadzwonił do mieszkańca Chełma

W dniu 9 września 2026 roku do dyżurnego chełmskiej komendy zgłosił się 82-letni mężczyzna, który padł ofiarą oszustwa. Na jego telefon stacjonarny zadzwonił wcześniej nieznajomy, przedstawiający się jako policjant Centralnego Biura Śledczego Policji. Rozmówca twierdził, że mundurowi pracują nad sprawą grupy przestępczej, a pieniądze seniora są zagrożone. Przekonywał on również, że w całą sytuację może być zamieszany bank, w którym mężczyzna przechowuje swoje środki.

Senior przelał blisko 200 000 złotych pod dyktando oszusta

Sprawca polecił 82-latkowi, aby podał numer komórkowy i kontynuował rozmowę przez ten telefon. Przez kolejne dni dzwonił do seniora z numeru zastrzeżonego, zbierał informacje o jego finansach i wydawał kolejne polecenia. Działając zgodnie z tymi instrukcjami, mieszkaniec Chełma założył rachunek w innej placówce i przelał na niego blisko 50 000 zł. Przez cały czas wizyty w banku mężczyzna pozostawał w kontakcie telefonicznym z rzekomym policjantem, po czym wykonał kolejne przelewy na łączną kwotę 150 000 zł.

Szybka reakcja policjantów i pracowników banku

Dzięki sprawnej współpracy policjantów zajmujących się przestępczością ekonomiczną oraz pracowników placówek bankowych, przelewy zlecone przez seniora zostały zablokowane. Pieniądze ostatecznie nie trafiły na konta wskazane przez oszustów. Mundurowi przypominają, że prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy na żadne rachunki ani nie informują telefonicznie o szczegółach prowadzonych akcji. W przypadku podejrzenia oszustwa należy natychmiast rozłączyć się i powiadomić policję lub swój bank, dzwoniąc na oficjalny numer telefonu.

Źródło: Policja.pl