Fausti dostała zaproszenie do "Tańca z gwiazdami". "Rozmowy się ucinały"

Telewizja nie pozostaje obojętna na zmiany zachodzące na rynku mediów i od pewnego czasu coraz odważniej otwiera się na internet. Widać to chociażby w programie "Taniec z gwiazdami", który po kilkuletniej przerwie powrócił na antenę w 2024 roku. W tej edycji jedną z uczestniczek była znana blogerka modowa Maffashion. Na parkiecie w ostatnich dwóch latach świetnie poradzili sobie także Julia Żugaj, Marysia Jeleniewska oraz Mikołaj Bagiński. Najpopularniejsza tiktokerka w Polsce oraz członek kolektywu Dresscode sięgnęli nawet po Kryształowe Kule, potwierdzając, że twórcy internetowi coraz śmielej zaznaczają swoją obecność także w tradycyjnej telewizji.

Ja w ogóle nie mam nic do influencerów. Szczerze ich podziwiam, to są takie miliony. Nie wiem, ile mam u siebie, bo o to nie dbam, ale jak sobie pomyślę, wiesz, jakieś 3 miliony ludzi i jak sobie myślę, co ja musiałabym zrobić, żeby mieć 3 miliony... No nie wierzę. Mają u mnie wielki podziw - mówiła w rozmowie z Eską Iwona Pavlović.

Jedną z faworytek do pojawienia się na parkiecie "TzG" była przez moment Fausti, wówczas członkini Genzie. Gwiazda sieci wystąpiła u boku Julii Żugaj i otrzymała zaproszenie od Rafała Maseraka. Ostatecznie jednak nie zobaczyliśmy jej wśród uczestników kolejnych odsłon show. Nam zdradziła, co za tym stoi.

Fausti o udziale w "Tańcu z gwiazdami"

Fausti w rozmowie z reporterem Eski wypowiedziała się na temat swojego ewentualnego udziału w "Tańcu z gwiazdami". Influencerka przyznała, że prowadziła rozmowy z produkcją show, jednak ostatecznie nic z nich nie wyszło. Dziś, mimo chęci, nie wie, czy dałaby radę wystąpić w programie, gdyby otrzymała konkretną ofertę.

To pytanie do produkcji. Dostałam [zaproszenie], ale gdzieś te rozmowy się ucinały po prostu. Myślę, że wzięłabym udział w tym show, ale teraz mam tak, że to zależy od wielu czynników, od tego, że zaplanowałam sobie, co chcę w życiu zrobić. O ile to by się składało z moimi planami, to tak, ale raczej w obecnym momencie - nie wiem.

Swego czasu podobne doświadczenia miała Julia Żugaj. Gwiazda sieci okazała się "zbyt mało popularna", by wziąć udział w wiosennej edycji "Tzg" w 2024 roku. Zaproszono ją dopiero w kolejnej, jesiennej.

Rozmawialiśmy z produkcją "Tańca z gwiazdami", jednak końcowo produkcja stwierdziła, że chce, by ta edycja była typowo gwiazdorska, żeby największe [gwiazdy wzięły w niej udział]. (...) Niestety nie udało się, ja byłam bardzo chętna. Mam nadzieję, że przyszła edycja będzie już moja - mówiła w lutym 2024 roku.