Włosi mają prosty sposób na chłodne wieczory. To danie robi się niemal samo

Jesienne obiady nie muszą oznaczać skomplikowanych przepisów i wielu godzin spędzonych przy kuchence.

Włoska kuchnia ma sporo prostych dań, które opierają się na kilku łatwo dostępnych składnikach.

Jednogarnkowe przepisy są szczególnie wygodne, gdy zależy nam na szybkim przygotowaniu pożywnego posiłku.

Takie dania można również łatwo modyfikować, wykorzystując produkty, które akurat mamy w domu.

Pasta e ceci wywodzi się z włoskiej kuchni domowej i ma wiele regionalnych odmian. Jej podstawą są ciecierzyca oraz makaron, a do tego dochodzą cebula, czosnek, oliwa i pomidory lub passata, zależnie od przepisu. Często pojawia się również rozmaryn, który nadaje całości charakterystyczny aromat. Danie można przygotować zarówno z suchej ciecierzycy, jak i z wersji z puszki. Ta druga opcja sprawia, że przygotowanie obiadu jest znacznie szybsze. Wystarczy podsmażyć cebulę i czosnek na oliwie, dodać pomidory, ciecierzycę oraz przyprawy, a następnie dolać odpowiednią ilość wody lub bulionu.

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Idealne danie na dzień, kiedy nie chce się gotować

Makaron można ugotować bezpośrednio w garnku z pozostałymi składnikami. Dzięki temu uwalniana z niego skrobia zagęszcza sos i sprawia, że całość ma bardziej kremową konsystencję. Nie trzeba więc przygotowywać osobnego sosu ani brudzić kilku garnków.

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Przepis na włoski specjał, który pokochasz

Włoskie przepisy różnią się między sobą. W niektórych wersjach część ciecierzycy jest blendowana, dzięki czemu danie staje się bardziej gęste, w innych pozostawia się całe ziarna. Można również dodać odrobinę ostrej papryki albo więcej rozmarynu, jeśli zależy nam na mocniejszym smaku. Najlepsze w tym daniu jest to, że można je łatwo dopasować do tego, co akurat mamy w kuchni. Jeśli w lodówce została marchewka, kawałek selera czy niewielka ilość szpinaku, również można je wykorzystać. Ciecierzyca sprawia, że danie jest bardziej sycące, a makaron nadaje mu charakter obiadowy. Nie potrzeba mięsa, żeby przygotować konkretny posiłek na chłodny dzień.

Pasta e ceci dobrze sprawdza się również wtedy, gdy gotujemy dla kilku osób. Można przygotować większą porcję, a następnego dnia podgrzać ją z odrobiną wody lub bulionu, jeśli za bardzo zgęstnieje. Na koniec wystarczy dodać dobrej jakości oliwę, świeżo mielony pieprz i, jeśli lubimy, trochę startego sera. To właśnie ten typ włoskiego dania, który nie próbuje być skomplikowany. Ma być ciepło, aromatycznie i domowo. A jesienią trudno o lepszy zestaw.