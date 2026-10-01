Puchar Świata w skokach narciarskich wywrócony do góry nogami! Ale rewolucja

- Od cyklu 2026/2027 rywalizacja w Pucharze Świata w skokach narciarskich przejdzie zmiany.
- Przedstawiciele komisji FIS oficjalnie zaakceptowali nowy zbiór zasad w trakcie jesiennego spotkania.
- Transformacja dotknie w głównej mierze formuły konkursowej oraz sposobu układania list startowych, co z perspektywy fanów stanowi poważny przełom.
Puchar Świata w skokach narciarskich czekają drastyczne zmiany
Szwajcarska Genewa gościła cykliczne obrady komisji FIS zajmującej się skokami narciarskimi. Tam właśnie ostatecznie zaakceptowano świeży regulamin dotyczący rywalizacji w Pucharze Świata 2026/2027. Najpoważniejsza innowacja uderza w wieloletni model układania konkursowych list startowych.
Jutta Leerdam kradnie show w Mediolanie. Odważna kreacja panczenistki po zawieszeniu kariery
Zestawienie bazujące na bieżącej punktacji generalnej posłuży tylko u progu weekendu, ustalając kolejność próbnych skoków i serii kwalifikacyjnej. O numerach w pierwszym konkursie przesądzą rezultaty kwalifikacji, a rywalizacja potoczy się od końca – zmagania zainauguruje 50. kwalifikant, a zamknie je triumfator z „jedynką”. W kobiecym gronie zastosowany będzie ten sam mechanizm dla pań od 40. do 1. pozycji.
Jak z kolei wyglądać będzie rywalizacja niedzielna? Kluczowe okażą się sobotnie rezultaty, służące do ułożenia kolejności w sesjach eliminacyjnych lub od razu w drugich zawodach. Wynika to z faktu, że cykl 2026/2027 wprowadzi odświeżony układ rywalizacji w ramach wspólnych weekendów dla pań i panów, uwzględniających dwa indywidualne konkursy. Niedzielne zawody stracą kwalifikacje, opierając się wyłącznie na najlepszej „50” z dnia poprzedniego (u pań „40”). Taka procedura zadziała w tym sezonie w czterech miejscach: Titisee-Neustadt (11-13 grudnia), Engelbergu (18-20 grudnia), Willingen (29-31 stycznia) oraz Oslo (12-14 marca).
Zaskakujący ruch Natalii Bukowieckiej! Polska biegaczka zdradziła nowe plany
Harmonogram podzielono oficjalnie na trzy kategorie: Turniej Czterech Skoczni, wspólne pucharowe weekendy oraz zmagania osobne. Ranga wydarzenia zdeterminuje nową metodę kalkulowania konkretnych limitów startowych:
Osobne oraz dedykowane zmagania (Lillehammer, Ruka, Zakopane, Lake Placid, Lahti, Vikersund, Planica):
- Pięciu zawodników w najlepszej 45. zestawienia alokacyjnego daje pięć miejsc startowych.
- Czterech sklasyfikowanych gwarantuje cztery przepustki.
- Trzech sportowców oznacza cztery pozycje.
- Dwóch skoczków zapewnia cztery lokaty.
- Jeden podopieczny daje kadrze trzy miejsca.
- Brak punktujących przekłada się na dwa miejsca startowe.
Mieszane imprezy pucharowe (Wisła, Titisee-Neustadt, Engelberg, Sapporo, Willingen, Oslo):
- Pięciu zawodników w TOP45 rankingu to pięć zgłoszeń.
- Czterech skoczków równa się czterem miejscom.
- Trzech przedstawicieli daje cztery bilety.
- Dwóch zawodników zapewnia cztery szanse.
- Jeden reprezentant w tym gronie oznacza dwie kwalifikacje.
- Zero skoczków pozwala na wystawienie tylko jednego uczestnika.
Prestiżowy Turniej Czterech Skoczni (Oberstdorf, Ga-Pa, Innsbruck, Bischofshofen):
- Pięciu skoczków w czołowej „45” zestawienia przynosi pięć miejsc.
- Czterech sportowców daje cztery nominacje.
- Trzech orłów gwarantuje trzy pozycje startowe.
- Dwóch zawodników zapewnia trzy przepustki.
- Pojedynczy reprezentant to zaledwie dwie szanse.
- Brak zawodników ogranicza pulę do jednego miejsca.
System przyznawania dodatkowych wejściówek za występy w minionym periodzie Pucharu Kontynentalnego i mistrzostwach świata juniorów pozostaje bez zmian (do kolejnej edycji MŚJ bonus przysługuje Austrii, Polsce i USA). Górna granica powołań dla konkretnej reprezentacji to siedem nazwisk, natomiast kraj-gospodarz może dwa razy w cyklu posiłkować się pulą krajową (do czterech sportowców). Kobieca odsłona TCS nie uwzględni żadnych premiowanych ani narodowych biletów startowych. Własnymi prawami rządzą się również zmagania pań w lotach w Vikersund i Planicy, dokąd zaproszonych zostanie odpowiednio 30 i 20 najwyżej sklasyfikowanych zawodniczek.
Jan Urban szczerze o ryzyku zwolnienia. Trener zabrał głos przed arcyważnym meczem
Oficjalnie nowy sponsor PŚ w skokach
Weryfikacja odświeżonego mechanizmu list startowych nastąpi w trakcie finału Letniego Grand Prix w Klingenthal (w dniach 24-25 października). Zmiany sięgną również gremium sędziowskiego – z woli Rady FIS w szeregi oficjalnego jury wejdzie szef cyklu PŚ. Dotychczasowe jury zacznie funkcjonować pod szyldem komitetu zawodów (race committee). Zabraknie tam Sandro Pertile, a stery przejmą delegat techniczny, kierownik konkursu i odpowiedni asystenci.
Komunikat jasno potwierdza, że Kaufland zostanie nowym sponsorem tytularnym Pucharu Świata. Niemiecki potentat zastąpi firmę Viessmann, wspierającą skoczków nieustannie od edycji 2002/2003, w tym tytularnie od zimy 2012/2013. Nowy kontrakt reklamowy parafowano na okres czterech lat, gwarantując współpracę aż do olimpijskiej kampanii 2029/2030.
Na spotkaniu sfinalizowano także kształt konkursów w ramach Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2030. Działacze podtrzymali pule 50 biletów dla obu płci, poszerzając kalendarz o rywalizację duetów kobiecych na obiekcie normalnym. Zespoły mieszane wystartują natomiast na skoczni dużej. Zatwierdzono strategię promowania żeńskich lotów i zapowiedziano podwyżki stawek finansowych dla pań. Dodatkowo struktury FIS zasiliły operatorka techniczna Julia Huber oraz kontrolerka sprzętu Dorota Szczepanek.