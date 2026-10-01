Emma Navarro zmaga się z problemami zdrowotnymi. Dlaczego tenisistka nagle przerwała karierę?

Co dolega amerykańskiej zawodniczce

Amerykanka w mediach społecznościowych ujawniła szczegóły dotyczące swojego stanu zdrowia w ciągu ostatnich trzech lat. U 25-letniej zawodniczki pod koniec 2025 roku zdiagnozowano zespół RED, czyli względny deficyt energetyczny w sporcie. Schorzenie to sprawia, że organizm nie otrzymuje odpowiedniej ilości energii do prawidłowego funkcjonowania na co dzień. Sportsmenka wyznała, że od 2023 roku doprowadzała swoje ciało do skrajnych granic wytrzymałości.

Zawodniczka we wspomnianym 2023 roku straciła prawie 20 kilogramów, co początkowo uważała za standardowy proces optymalizacji formy fizycznej. Z czasem pojawiły się jednak uporczywe bóle oraz zawroty głowy, a także częste infekcje i permanentne zmęczenie. Po osiągnięciu półfinału US Open w 2024 roku tenisistka awansowała na ósme miejsce w prestiżowym rankingu WTA. Sportowe sukcesy skutecznie maskowały pogarszający się stan jej organizmu.

„Doświadczałam emocji, których nigdy wcześniej nie czułam, a już na pewno nie w takim stopniu. Drażliwość, frustracja, perfekcjonizm, lęk, gniew...”

„A do tego wszystkiego byłam głodna. W każdej godzinie dnia byłam głodna. Schudłam prawie 20 kilogramów w 2023 roku, ale myślałam, że robię to, co robią sportowcy: chudnę, żeby zoptymalizować wyniki”

Kiedy nastąpi powrót do rywalizacji

Kryzys zdrowotny osiągnął punkt kulminacyjny podczas jesiennego cyklu turniejów w Azji, gdzie zawodniczka nie była w stanie normalnie funkcjonować. Sytuacja powtórzyła się w trakcie US Open w 2025 roku, co ostatecznie skłoniło ją do szukania profesjonalnej pomocy medycznej. Trafna diagnoza postawiona w listopadzie ubiegłego roku pozwoliła na wdrożenie odpowiednich działań naprawczych. Tenisistka zmieniła codzienne nawyki żywieniowe i zaczęła regularnie monitorować poziom cukru.

Obecnie Amerykanka odzyskuje siły i deklaruje znaczną poprawę samopoczucia, choć otwarcie przyznaje, że jej waga uległa zwiększeniu. W ramach kompleksowej regeneracji 24. rakieta świata postanowiła zrobić dłuższą przerwę od wyczerpującej rywalizacji sportowej. Planowany powrót do gry w oficjalnych rozgrywkach nastąpi dopiero podczas wielkoszlemowego turnieju w Australii. Kibice będą mogli ponownie zobaczyć ją na kortach Australian Open na początku 2027 roku.