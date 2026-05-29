Zatrzymanie oszusta w Warszawie. Wyłudzał pieniądze na ciężarną żonę

Oszustwo "na ciężarną żonę" w centrum Warszawy. Tak działał 24-latek

W ruchliwych punktach centrum Warszawy 24-letni mężczyzna zaczepiał przypadkowych przechodniów, opowiadając im poruszającą historię. Twierdził, że jest w tragicznej sytuacji materialnej, jego żona spodziewa się dziecka, a on właśnie dostał nową pracę i potrzebuje chwilowego wsparcia. Aby uwiarygodnić swoje słowa, bez wahania pokazywał ofiarom swój dowód osobisty i wymieniał się z nimi numerami telefonów, obiecując szybki zwrot gotówki. Po kilku dniach kontaktował się ponownie, prosząc o kolejne wsparcie, często w formie kodów do transakcji online, po czym blokował numery darczyńców i urywał wszelki kontakt.

Zatrzymanie oszusta w Śródmieściu. Pieniądze wydawał na używki

Sprawa nabrała tempa, gdy do komendy policji w Śródmieściu zaczęły zgłaszać się kolejne oszukane osoby. Funkcjonariusze z wydziału zajmującego się przestępczością przeciwko mieniu natychmiast rozpoczęli dochodzenie, które szybko przyniosło rezultaty. Dzięki działaniom operacyjnym policjanci ustalili tożsamość podejrzanego i dokonali jego zatrzymania. Jak ustalili śledczy, 24-latek wyłudzone pieniądze, których łączna suma to blisko 10 tysięcy złotych, przeznaczał na używki. Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone, że pokrzywdzonych jest więcej.

Recydywista z bogatą kartoteką. Miał na koncie rozbój z nożem

Zatrzymany 24-latek okazał się doskonale znany organom ścigania. Mężczyzna to recydywista, który w przeszłości był karany za bardzo poważne przestępstwa, w tym za rozbój z użyciem noża, kradzieże z włamaniem oraz posiadanie narkotyków. Zakład karny opuścił zaledwie w lipcu ubiegłego roku, co oznacza, że bardzo szybko powrócił na przestępczą ścieżkę. Jego bogata kartoteka sprawia, że tym razem będzie odpowiadał w warunkach recydywy, co znacząco zaostrza potencjalny wymiar kary.

Tymczasowy areszt dla 24-latka. Grozi mu do 12 lat więzienia

Mężczyzna usłyszał już zarzuty oszustwa, których dopuścił się w warunkach recydywy. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście, sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec niego najsurowszego środka zapobiegawczego. Najbliższe dwa miesiące 24-latek spędzi w tymczasowym areszcie, a za popełnione czyny grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Przy tej okazji policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania wobec osób proszących na ulicy o pomoc finansową, gdyż przestępcy często żerują na ludzkiej empatii.

Źródło: Policja.pl