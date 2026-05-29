Marta Żmuda Trzebiatowska zniszczyła włosy i oszpeciła twarz. Aktorka wszystko pokazała w sieci!

Aga Kwiatkowska
2026-05-29 8:33

Niedawno na instagramowym koncie Marty Żmudy Trzebiatowskiej pojawiły się fotografie zdradzające jej szokującą metamorfozę. Zniszczone, rozjaśniane pasma, gigantyczne odrosty oraz przebarwienia na cerze mocno niepokoiły. Dodatkowo na zdjęciach gwiazda prezentowała braki w uzębieniu. Zmiany nie były jednak prywatnym kaprysem, choć początkowo wiele osób tak sądziło. Obecnie artystka tłumaczy cały proces swojej drastycznej przemiany.

Jakiś czas temu Marta Żmuda Trzebiatowska pojawiała się publicznie z bardzo ciemnymi odrostami i zniszczonymi, jasnymi pasmami. W takim wydaniu bywała na branżowych eventach, co mocno niepokoiło sympatyków przyzwyczajonych do jej perfekcyjnego i starannego wizerunku. Dziś artystka zdecydowała się wyjawić prawdę. Za pośrednictwem Instagrama zaprezentowała fotograficzną relację z radykalnej transformacji, a cały ten wymagający proces zapoczątkowano dokładnie trzy lata temu.

Jest marzec 2023 roku, wracam z urlopu i dostaję wiadomość o castingu do roli Justyny w "Kibicu". Wygrywam casting. Razem z Iwoną Kajszczak (charakteryzacja) zastanawiamy się, jak ugryźć temat, by pomóc mi odkleić się od utrwalonego w świadomości widzów mojego wizerunku... - napisała Żmuda.

W tamtym czasie aktorka nosiła zadbane, brązowe, półdługie pasma. Niebawem ten nienaganny stan musiał dobiec końca.

Na pierwszy ogień idą włosy. Robimy blond, ale nie taki "ładny", tylko najgorszy z możliwych: żółty, jajeczny blond z ponad 10-centymetrowym czarnym odrostem. Dzielimy farbowanie na etapy, by jak najbardziej oszczędzić moje włosy, ale liczę się ze stratami. To tylko włosy, odrosną - dodała gwiazda.

Zabieg zakończył się sukcesem, a artystka i jej makijażystka nie kryły zadowolenia z tego fatalnego rezultatu. Wygląd okazał się tak zły, że zwykłe wyjścia na ulice wiązały się z lawiną spojrzeń przechodniów. Gwiazda wyjawiła również, że przy każdej kąpieli jej pasma pękały i kruszyły się w miejscu zderzenia rozjaśniacza z ciemnym kolorem. Na tym jednak drastyczny proces przemiany się nie zamknął.

Kolejnym etapem pracy charakteryzatorów było drastyczne pogorszenie stanu cery artystki oraz pozbawienie jej jednego zęba:

Włosy to był tylko wstęp do Justynki. Łukasz Palkowski zaproponował niebieskie soczewki i bym nie miała "czwórki". Baliśmy się, że to może za dużo, ale sprawdziliśmy na próbach kamerowych i wyglądało to dobrze. Do tego malowaliśmy plamy na skórze, cienie pod oczami, pogłębiliśmy zmarszczki. Zależało nam na ziemistej, szarej skórze.

Artystce narzucono zakaz korzystania z usług kosmetyczek, odnowy biologicznej oraz robienia paznokci. Celebrytka wyraźnie zaznaczyła, że mimo wielu wyrzeczeń, dokładnie na takie wyzwanie przed kamerą czekała od dwudziestu lat!

Cudownie, że ktoś we mnie uwierzył i dał mi szansę - podsumowała.

Instagramowa publikacja nie pojawiła się przypadkowo. Za kreację postaci Justyny artystka zyskała oficjalną nominację do nagrody Oczarowanie im. Igora Przegrodzkiego. To zaszczytne wyróżnienie przyznaje Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów Obsady za nieprzeciętny występ fabularny. Statuetka docenia wybitne role, które w niebanalny sposób poruszają widza, angażują jego uwagę i na długo zapadają w ludzkiej pamięci.

