Zabrudzone fugi nie dają Ci spokoju? Przygotuj pastę z 2 składników i wetrzyj ją w spoiny, a wypchnie z nich brud

Zaniedbane fugi potrafią zrujnować estetykę każdego wnętrza, jednak agresywna chemia to nie jedyne skuteczne rozwiązanie problemu.

Specjalna pasta dosłownie wypycha brud i osady ze spoin, przywracając im idealną czystość.

Poznaj dokładny przepis na tę sprawdzoną metodę oraz inne zaskakujące triki, które bezpiecznie i łatwo odmienią wygląd Twoich płytek!

Czyszczenie fug - skuteczna pasta z sody oczyszczonej

Zaniedbane spoiny między kafelkami potrafią zrujnować estetykę każdego pomieszczenia, a ich doczyszczenie to dla wielu osób prawdziwe utrapienie. Gdy przez dłuższy czas ignorowaliśmy ten problem, zalegający brud, drobiny piasku oraz tłusty osad mogą mocno wniknąć w szczeliny, co często zwiastuje konieczność żmudnego szorowania fug z użyciem mocnej chemii. Zanim jednak zdecydujemy się na agresywne detergenty, warto dać szansę domowym sposobom na czyszczenie fug, które nierzadko radzą sobie równie dobrze, a przy tym są w pełni bezpieczne. Jedną ze skutecznych i popularnych metod jest zastosowanie pasty przygotowanej na bazie sody oczyszczonej, która działa jak magnes, dosłownie wypychając zanieczyszczenia z zakamarków.

Soda oczyszczona na brudne fugi podłogowe - jak stosować?

Wykorzystanie sody oczyszczonej do wyczyszczenie fug na podłodze to sprawdzona i nieskomplikowana technika pozwalająca pozbyć się uciążliwego osadu. Tajemnica tkwi w jej właściwościach – soda działa jako łagodny środek ścierający, a dzięki lekko zasadowemu charakterowi znakomicie radzi sobie z rozpuszczaniem tłuszczu oraz brudu. Wystarczy przygotować niewielkie naczynie, w którym łączymy proszek z niewielką ilością wody, uzyskując zwartą pastę, którą następnie aplikujemy na zanieczyszczone fragmenty. Taka mieszanka powinna pozostać na fugach przez 15 do 30 minut, by składniki aktywne mogły rozpuścić zabrudzenia. Po odczekaniu tego czasu, chwytamy za niewielką szczoteczkę i intensywnie pocieramy spoiny, a na zakończenie zmywamy powierzchnię czystą wodą za pomocą zwilżonej szmatki lub miękkiej gąbki, by dokładnie usunąć resztki sody i resztki brudu.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie

Czym jeszcze skutecznie wyczyścić fugi na podłodze?

Domowe sposoby czyszczenia fug podłogowych są nie tylko niezwykle efektywne, ale przede wszystkim przyjazne dla zdrowia i środowiska. Kolejnym zaskakującym, lecz skutecznym pomocnikiem w walce o czyste spoiny jest zwykła pasta do zębów. Wystarczy wyposażyć się w starą szczoteczkę, nałożyć odrobinę preparatu i energicznie wyszorować brudne miejsca, by na koniec przemyć je wilgotną szmatką. Alternatywnym i bardzo prostym sposobem jest sięgnięcie po proszek do pieczenia. Proces wygląda podobnie: mieszamy go z wodą do uzyskania gęstej konsystencji, nakładamy na kłopotliwe przestrzenie i zostawiamy na około dwie godziny. Po upływie tego czasu wystarczy zetrzeć pastę wilgotną ściereczką, by cieszyć się odnowionymi spoinami.