Jan Urban zdradził plan na mecz z Bośnią. Wielkie niespodzianki w składzie?!

Polska - Bośnia i Hercegowina: Jan Urban zaskoczy składem?

Obecne zgrupowanie kadry wyróżnia się długością intensywnością, ponieważ Polacy rozegrają aż cztery spotkania na przełomie września i października. Pierwsze starcie, zaplanowane na dzisiejszy wieczór, odbędzie się na stadionie w Warszawie, a przeciwnikiem będzie reprezentacja Bośni i Hercegowiny. Biało-Czerwoni, po niedawnym spadku z elitarnej dywizji A, rozpoczną walkę o powrót w dywizji B Ligi Narodów UEFA. Głównym odpowiedzialnym za osiągnięcie pozytywnych rezultatów jest selekcjoner Jan Urban, od którego kibice oraz eksperci sportowi wymagają wyraźnej poprawy w funkcjonowaniu drużyny narodowej.

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- Wydaje mi się, że będziecie zaskoczeni jednym czy drugim zawodnikiem. Będzie o czym rozmawiać

- szkoleniowiec zapowiedział podczas konferencji prasowej przed meczem, że na murawie mogą pojawić się nieoczekiwani gracze. Jednakże gruntowna przebudowa wyjściowej jedenastki jest mało prawdopodobna. Fakty są takie, że trener musi opierać swoje wybory na dość wąskiej i zdefiniowanej grupie dostępnych piłkarzy, z których złoży zespół mający zagwarantować sukces.

Przewidywany skład Polski na mecz z Bośnią

Podczas obecnego zgrupowania wiele uwagi poświęca się kwestii obsady bramki, co wynika z licznych kontuzji. Słabsza dyspozycja Łukasza Skorupskiego zaważyła na braku powołania, dlatego w meczu z Bośnią na bramce najprawdopodobniej stanie Marcin Bułka. W defensywie kluczowe role mają pełnić zawodnicy Porto, czyli Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior. Co ciekawe, u ich boku szansę na występ może otrzymać zaledwie osiemnastoletni Kacper Potulski. Ponadto, w środku pola od początku meczu może pojawić się dwudziestoletni Wiktor Nowak ze Slavii Praga, co stanowić ma drugą z zapowiadanych niespodzianek trenera.

W przewidywanym składzie nie zabraknie jednak sprawdzonych filarów kadry. Na boisku mają się zameldować Matty Cash, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski oraz Jakub Kamiński. Co najważniejsze, kapitan reprezentacji, Robert Lewandowski, jest w świetnej formie po powrocie z USA i prawdopodobnie wybiegnie na murawę w podstawowej jedenastce. Zgrupowanie ma stanowić test dla szerszego zaplecza kadry, lecz na dzisiejsze starcie zaplanowane na godzinę 20:45 przewiduje się występ głównie znanych graczy.

Prawdopodobne zestawienie drużyny na spotkanie z Bośniakami to: Marcin Bułka - Kacper Potulski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Matty Cash, Wiktor Nowak, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski - Sebastian Szymański, Jakub Kamiński - Robert Lewandowski.