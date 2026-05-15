Pola Wiśniewska po rozstaniu z liderem Ich Troje. Fani zwracają uwagę na jedno

Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska w trakcie rozwodu. Wyprowadzka i nowe życie

Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska po kilku latach związku postanowili się rozstać. Para doczekała się dwóch synów: Falco Amadeusa i Noëla Cloé. Plotki o kryzysie w ich relacji krążyły w mediach od dłuższego czasu, jednak lider zespołu Ich Troje oficjalnie potwierdził te doniesienia dopiero w marcu.

Oświadczenia są po to, aby uciąć spekulacje na przyszłość (...). Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam. I to jest jedyny komentarz (...). Bardzo gorąco proszę, ze względu na dwójkę moich małoletnich dzieci, o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania. Z całego serca dziękuję i, co mogę powiedzieć, trzymam, za moją jeszcze żonę i siebie, kciuki, abyśmy wyszli z tego jak najmniej poranieni - mówił Wiśniewski na nagraniu zamieszczonym w sieci.

Zanim sprawa stała się oficjalna, Pola Wiśniewska publikowała w mediach społecznościowych wpisy dotyczące lojalności, nowych początków i zmian. Internauci szybko odczytali je jako sygnał, że w małżeństwie pary źle się dzieje. Obecnie Michał i Pola Wiśniewscy są w trakcie procedury rozwodowej.

Kilka tygodni po ogłoszeniu rozstania Pola wyprowadziła się z domu razem z dziećmi. W mediach społecznościowych pokazała zdjęcia spakowanych kartonów i nowe miejsce zamieszkania. Przeprowadzka wiązała się dla niej z dużymi emocjami. Z kolei Michał Wiśniewski odniósł się do rozstania poprzez muzykę, publikując utwór "Byliśmy… Historia miłości, która była tylko snem". Fani odebrali tekst piosenki jako osobisty komentarz do zakończenia relacji z żoną.

Pola Wiśniewska dwa miesiące po rozstaniu. Fani komentują jej wygląd

Dwa miesiące po oficjalnym potwierdzeniu rozstania Pola Wiśniewska opublikowała w sieci nowe zdjęcie. Wcześniej dzieliła się z obserwatorami trudnymi emocjami i pokazywała zapłakaną twarz, a teraz zaskoczyła internautów swoim wyglądem.

Wszystko, co chciałabym pod tym zdjęciem napisać, jest w piosence do tego posta: "Tak mi się nie chce". Także tego, miłego słuchania - napisała.

W komentarzach pod zdjęciem szybko pojawiły się słowa wsparcia od fanek:

"Wygląda Pani pięknie, ale w oczach widać zmęczenie. Proszę sobie pozwolić na to 'tak mi się nie chce', odpocząć, zrobić coś dla siebie", "Piękna mądra kobieta! Każdemu się czasami nie chce", "Głowa do góry, potrzeba czasu na wszystko, ale my kobiety jesteśmy silne i siły Ci życzę".

Jedna z internautek stwierdziła, że promienny wygląd Poli to zasługa rozstania z mężem:

Pani Kochana, ale Pani wygląda 🔥 Zaraz wjedzie rolka "divorce effect".

Pola Wiśniewska odpowiedziała na ten komentarz krótko:

"I know".

