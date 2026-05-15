Syn Britney Spears podbija salony. Pokazał się z partnerką. Jayden James jest już dorosły

Kariera Britney Spears pełna była wzlotów i upadków. Amerykańska księżniczka popu, symbol schyłku wieków i jedna z największych ikon współczesnej popkultury dorastała na oczach całego świata, a to mocno odbiło się na jej zdrowiu psychicznym. Presja oczekiwań i nagonka tabloidów doprowadziły artystkę na skraj załamania nerwowego. W 2008 roku Spears została objęta kuratelą, którą przez blisko 14 lat sprawował nad nią jej ojciec, Jamie. Dopiero w 2021 roku piosenkarka poinformowała świat o licznych nadużyciach, jakich miał się dopuszczać.

Synowie Britney Spears

Gwiazda otwarcie przyznała, że niejednokrotnie była szantażowana przez ojca, a kartą przetargową byli jej synowie: Sean Preston i Jayden James, owoce jej trwającego niespełna trzy lata małżeństwa z Kevinem Federlinem. Chłopcy przez długi czas nie mieli kontaktu z matką, co - jak mówił ich ojciec - miało być efektem jej zachowania w mediach społecznościowych, wprawiającego dorastających synów w zakłopotanie. Spears udało się naprawić relacje z pociechami, w szczególności z Jaydenem Jamesem, który wcześniej bronił swojego dziadka. Syn wokalistki występuje u niej na Instagramie, a teraz zaliczył swoje pierwsze, solowe wyjście branżowe.

Jayden James idzie w ślady rodziców

Jayden James skończy we wrześniu tego roku 20 lat. Wszystko wskazuje na to, że młodszego syna Britney Spears i Kevina Federline'a ciągnie do świata show-biznesu i że doskonale odnajduje się w blasku fleszy. Udowodnił to podczas niedawnego pokazu marki Dior, na którym pojawił się ze swoją ukochaną. Jayden, zdaniem internautów do złudzenia przypominający księżniczkę popu, posyłał uśmiechy fotoreporterom w County Museum of Art w Los Angeles. Aktualne zdjęcia JJ-a i jego ukochanej znajdziecie w zamieszczonej poniżej galerii.