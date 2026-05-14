Eurowizja 2026 - kto w finale? Lista uczestników walczących o zwycięstwo 16.05.2026

Eurowizja 2026 - FINAŁ. Kto wystąpi?
Eurowizja 2026 czeka na swojego zwycięzcę. Powoli zbliżamy się do wielkiego finału, podczas którego zobaczymy występy reprezentantów 25 państw. Niektórzy z nich mieli pewne miejsce. To Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i Francja, czyli kraje tak zwanej Wielkiej Czwórki, oraz Austria, czyli gospodarz tegorocznej imprezy. O pozostałe 20 miejsc w finale uczestnicy muszą walczyć w dwóch półfinałach. 10 delegacji niestety wróci do domu jeszcze przed oficjalnym zakończeniem konkursu. Kto jednak miał szczęście i wystąpi w ostatnim koncercie, który odbędzie się 16 maja 2026? Oto lista 25 finalistów 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. W tym gronie znajduje się zwycięzca, który odbierze trofeum z rąk JJ-a.
Eurowizja 2026 - FINAŁ. Uczestnicy 16.05.2026
- Austria: Cosmó - "Tanzschein"
- Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"
- Chorwacja: Lelek - "Andromeda"
- Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
- Francja: Monroe - "Regarde !"
- Grecja: Akylas - "Ferto"
- Izrael: Noam Bettan - "Michelle"
- Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
- Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
- Niemcy: Sarah Engels - "Fire"
- Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"
- Serbia: Lavina - "Kraj mene"
- Szwecja: Felicia - "My System"
- Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"
- Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"
Eurowizja 2026 - jak oglądać finał?
Wielki finał Eurowizji 2026 odbędzie się w sobotę 11 maja 2026. Start wydarzenia o godzinie 21:00. Transmisja w Polsce na antenie stacji TVP1, a także dla widzów TVP Polonia. Dostępny będzie też stream międzynarodowy na kanale Eurovision Song Contest na YouTube.