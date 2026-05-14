Eurowizja 2026 - kto w finale? Lista uczestników walczących o zwycięstwo 16.05.2026

Adrian Rybak
2026-05-14 15:23

Eurowizja 2026 trwa. W tegorocznym konkursie udział bierze 35 państw. W tym gronie jest zwycięzca. 25 uczestników wystąpi w wielkim finału. 5 z nich zakwalifikowało się automatycznie, a o 20 pozostałych zdecydują widzowie głosami SMS oraz profesjonalna komisja. Kto 16 maja 2026 roku zawalczy o trofeum Eurowizji? Mamy listę.

Eurowizja 2026 czeka na swojego zwycięzcę. Powoli zbliżamy się do wielkiego finału, podczas którego zobaczymy występy reprezentantów 25 państw. Niektórzy z nich mieli pewne miejsce. To Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i Francja, czyli kraje tak zwanej Wielkiej Czwórki, oraz Austria, czyli gospodarz tegorocznej imprezy. O pozostałe 20 miejsc w finale uczestnicy muszą walczyć w dwóch półfinałach. 10 delegacji niestety wróci do domu jeszcze przed oficjalnym zakończeniem konkursu. Kto jednak miał szczęście i wystąpi w ostatnim koncercie, który odbędzie się 16 maja 2026? Oto lista 25 finalistów 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. W tym gronie znajduje się zwycięzca, który odbierze trofeum z rąk JJ-a.

Alicja Szemplińska przed wylotem na Eurowizję 2026

Eurowizja 2026 - FINAŁ. Uczestnicy 16.05.2026

[LISTA BĘDZIE AKTUALIZOWANA]

  • Austria: Cosmó - "Tanzschein"
  • Belgia: Essyla - "Dancing on the Ice"
  • Chorwacja: Lelek - "Andromeda"
  • Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
  • Francja: Monroe - "Regarde !"
  • Grecja: Akylas - "Ferto"
  • Izrael: Noam Bettan - "Michelle"
  • Litwa: Lion Ceccah - "Sólo quiero más"
  • Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
  • Niemcy: Sarah Engels - "Fire"
  • Polska: Alicja Szemplińska - "Pray"
  • Serbia: Lavina - "Kraj mene"
  • Szwecja: Felicia - "My System"
  • Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"
  • Włochy: Sal Da Vinci - "Per sempre sì"

Eurowizja 2026 - jak oglądać finał?

Wielki finał Eurowizji 2026 odbędzie się w sobotę 11 maja 2026. Start wydarzenia o godzinie 21:00. Transmisja w Polsce na antenie stacji TVP1, a także dla widzów TVP Polonia. Dostępny będzie też stream międzynarodowy na kanale Eurovision Song Contest na YouTube.

