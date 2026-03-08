Iga Świątek w Indian Wells. Co musiała poprawić po turnieju w Dosze?

Iga Świątek o drugim secie w Indian Wells

Iga Świątek skomentowała swoją grę w drugiej partii spotkania, wskazując na momenty dekoncentracji. Tenisistka przyznała, że początkowo odpuściła w niektórych gemach, co skutkowało później zwiększoną presją. Ważne było dla niej szybkie powrócenie do skuteczności prezentowanej w pierwszym secie.

Druga rakieta świata oceniła, że warunki na korcie w Indian Wells były zmienne i wymagające. Wiatr wielokrotnie zaskakiwał zawodniczki, co jest charakterystyczne dla tego turnieju. Świątek podkreśliła, że musi być przygotowana na takie okoliczności.

Przygotowania Igi Świątek po turnieju w Dosze

Mecz z Amerykanką Kaylą Day, zajmującą 187. pozycję w rankingu WTA, był dla Polki pierwszym oficjalnym spotkaniem od trzech tygodni. Poprzednio, w ćwierćfinale turnieju WTA w Dosze, Świątek przegrała z Marią Sakkari. Właśnie z Greczynką zmierzy się ponownie w trzeciej rundzie Indian Wells, co podnosi stawkę kolejnego meczu.

Po porażce w Dosze Iga Świątek szybko zidentyfikowała obszary wymagające poprawy. Zaznaczyła, że technicznie nie była gotowa na wszystkie zagrania i po powrocie intensywnie trenowała. Skupiła się na dłuższych wymianach, aby zwiększyć swoją cierpliwość i wytrzymałość fizyczną, kluczową w meczach z Sakkari.

Jak Iga Świątek regeneruje siły przed kluczowymi meczami?

Dziennikarze pytali Polkę o sposoby na relaks pomiędzy wymagającymi spotkaniami. Iga Świątek ujawniła, że chętnie ogląda klasyczne filmy z lat 90., takie jak „Wichry namiętności” czy „Angielski pacjent”. To pozwala jej oderwać się od kortowej rzeczywistości.

Raszynianka stanie do walki o awans do 1/8 finału z Marią Sakkari, z którą ma bilans bezpośrednich spotkań 4-4. Co ciekawe, dwa z czterech zwycięstw Świątek nad Greczynką miały miejsce właśnie w Indian Wells, w finałach edycji 2022 i 2024. Żadna tenisistka nie wygrała tego turnieju trzykrotnie, co dodaje kolejny element do rywalizacji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.