Liga NBA. Detroit Pistons zaskoczeni przez Brooklyn Nets – jak doszło do niezwykłej porażki?

Niespodziewana porażka Detroit Pistons w NBA

Pistons prowadzili po dwóch kwartach 62:46, co sugerowało komfortowe zwycięstwo. Drużyna Brooklyn Nets, mimo początkowych trudności i straty 23 punktów, zdołała odwrócić losy meczu. Kluczowa okazała się czwarta kwarta, którą goście wygrali 34:21, zapewniając sobie cenne zwycięstwo i przerywając serię 10 porażek z rzędu.

Wśród zawodników Nets wyróżnił się Michael Porter Jr., zdobywca 30 punktów i 13 zbiórek. Wspierali go Ziaire Williams z 23 punktami, Noah Clowney z 16 oraz Day'Ron Sharpe, który dołożył 13 punktów. Skuteczna gra całego zespołu przyczyniła się do ich zaskakującego triumfu nad liderami konferencji.

Decydujące momenty meczu Pistons – Nets

Dla gospodarzy najlepiej punktowali Tobias Harris z 18 oczkami, Jalen Duren, który zanotował double-double (17 punktów i 14 zbiórek), oraz Duncan Robinson z 15 punktami. Pomimo indywidualnych osiągnięć, drużyna nie zdołała utrzymać przewagi. Ważnym momentem był rzut za trzy punkty Williamsa, który na 1.28 przed końcem dał Nets prowadzenie 105:103.

W końcówce obie ekipy trafiły po dwa rzuty wolne, lecz Duncan Robinson spudłował rzut za 3 punkty, a Jalen Duren nie wykorzystał dobitki w ostatnich sekundach meczu. Wcześniej Pistons mieli passę pięciu zwycięstw z Nets, w tym rozgromili ich 130:77 1 lutego. W zespole Pistons zabrakło Cade'a Cunninghama i Ausara Thompsona z powodu kontuzji, a w Nets nie zagrał Egor Demin.

Atlanta Hawks w natarciu. Czy 76ers mają problemy?

W innych spotkaniach ligi NBA Atlanta Hawks, bez Jonathana Kumingi, odnieśli szóste zwycięstwo z rzędu, co stanowi ich najlepszy wynik w tym sezonie. Pokonali na własnym parkiecie osłabionych Philadelphia 76ers 125:116, w których składzie zabrakło kluczowych graczy. Mimo prowadzenia 76ers do przerwy, Hawks przejęli inicjatywę na początku trzeciej kwarty, dominując w dalszej części meczu.

W Atlancie najskuteczniejszy był Jalen Johnson, który zdobył 35 punktów, 10 zbiórek i siedem asyst, potwierdzając swoją świetną formę. Wspierał go Nick Alexander-Walker, dokładając 24 punkty. Dla Philadelphia 76ers punkty zdobywali głównie Tyrese Maxey (31), Quentin Grimes (26) i Kelly Oubre Jr. (24), jednak nie wystarczyło to do zwycięstwa.

Powrót Giannisa Antetokounmpo i przełamanie Bucks

Milwaukee Bucks przerwali serię czterech porażek z rzędu, odnosząc zwycięstwo nad Utah Jazz wynikiem 113:99. Kluczowy dla ich sukcesu okazał się powrót Giannisa Antetokounmpo, który zanotował imponujące statystyki: 27 punktów, dziewięć zbiórek, osiem asyst oraz cztery przechwyty.

Poza Antetokounmpo, dobre spotkanie rozegrał Ryan Rollins, zaliczając 13 punktów, 11 zbiórek i osiem asyst, co świadczy o jego wszechstronności. Dla Utah Jazz najwięcej punktów, bo 22, zdobył Keyonte George. Wynik ten pozwolił Bucks na odbudowanie morale po trudnym okresie w sezonie ligi NBA.

