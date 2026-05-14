Eurowizja 2026 - dlaczego nie ma Polski 14.05.2026? Co się stało, że Alicja Szemplińska nie występuje?

Konkurs Piosenki Eurowizji, będący jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych na świecie, ponownie przyciąga uwagę milionów fanów z całej Europy i spoza niej. Jubileuszowa, 70. edycja imprezy odbywa się w Wiedniu, w cieniu bojkotu spowodowanego dalszym udziałem Izraela. Za nami pierwszy półfinał, a przed nami - drugi z koncertów, w których poznajemy finalistów. Dlaczego 14 maja nie wystąpi Alicja Szemplińska?

Polska nie pojawi się na scenie drugiego półfinału, ponieważ już zakwalifikowała się do Wielkiego Finału. Alicja Szemplińska zdobyła jeden z dziesięciu najwyższych wyników w miniony wtorek i po świętowaniu może już przygotowywać się do ponownego występu w sobotnim koncercie. W drugim półfinale 14 maja pojawią się uczestnicy z 15 państw, walczący o ostatnie 10 przepustek do Wielkiego Finału. Laureaci koncertu, który odbył się 12 maja mogą obserwować show zza kulis lub na widowni, ale mogą też spędzić ten wolny czas na odpoczynku. Alicja zaśpiewa dopiero w drugiej połowie finału, czyli 16 maja. Przed nią także trzy próby generalne, w tym ta najważniejsza - oceniana przez jury.

Eurowizja 2026 - drugi półfinał - uczestnicy

W drugim półfinale Eurowizji 2026 zaśpiewają artyści z 15 krajów oraz dodatkowo - z 3 zakwalifikowanych bezpośrednio do finału. Kolejność startowa wieczoru jest następująca:

01 - Bułgaria: Dara - "Bangaranga"

02 - Azerbejdżan: Jiva - "Just Go"

03 - Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"

04 - Luksemburg: Eva Marija - "Mother Nature"

05 - Czechy: Daniel Zizka - "Crossroads"

Francja: Monroe - "Regarde !"

06 - Armenia: Simón - "Paloma Rumba"

07 - Szwajcaria: Veronica Fusaro - "Alice"

08 - Cypr: Antigoni - "Jalla"

Austria: Cosmó - "Tanzschein"

09 - Łotwa: Atvara - "Ēnā"

10 - Dania: Søren Torpegaard Lund - "Før vi går hjem"

11 - Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"

12 - Ukraina: Leléka - "Ridnym"

Wielka Brytania: Look Mum No Computer - "Eins, zwei, drei"

13 - Albania: Alis - "Nân"

14 - Malta: Aidan - "Bella"

15 - Norwegia: Jonas Lovv - "Ya Ya Ya"

